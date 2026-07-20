Посљедњи поздрав легенди: Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

Аутор:АТВ редакција
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Култни радијски и телевизијски водитељ Дарко Гуњић Гуња сахрањен је данас на гробљу Свети Пантелија у бањалучком насељу Борик.
Дарко Гуњић Гуња био је један од најпознатијих и најпопуларнијих гласова бањалучког Биг радија.
Публика и вјерни слушаоци га највише памте као водитеља изузетно популарних емисија попут “Балкан експреса”, “БлаБлаонице” и контакт-емисије “Спајалица”.
Ове емисије су у то вријеме биле главно мјесто забаве и повезивања слушалаца, због чега га колеге и јавност често називају пиониром модерног радијског шарма на овим просторима. Одлазак препознатљивог гласа Бањалуке оставио је велику празнину у медијском свијету, а данашњем посљедњем испраћају присуствовали су чланови породице, бројни пријатељи, суграђани и колеге који су се опростили од легендарног водитеља.
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