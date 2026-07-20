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Посљедњи поздрав легенди: Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:21

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Сахрањен Дарко Гуњић Гуња
Фото: АТВ

Култни радијски и телевизијски водитељ Дарко Гуњић Гуња сахрањен је данас на гробљу Свети Пантелија у бањалучком насељу Борик.

Дарко Гуњић Гуња био је један од најпознатијих и најпопуларнијих гласова бањалучког Биг радија.

Публика и вјерни слушаоци га највише памте као водитеља изузетно популарних емисија попут “Балкан експреса”, “БлаБлаонице” и контакт-емисије “Спајалица”.

Дарко Гуњић Гуња
Дарко Гуњић Гуња

Ове емисије су у то вријеме биле главно мјесто забаве и повезивања слушалаца, због чега га колеге и јавност често називају пиониром модерног радијског шарма на овим просторима. Одлазак препознатљивог гласа Бањалуке оставио је велику празнину у медијском свијету, а данашњем посљедњем испраћају присуствовали су чланови породице, бројни пријатељи, суграђани и колеге који су се опростили од легендарног водитеља.

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Тагови :

Преминуо Дарко Гуњић Гуња

Дарко Гуњић Гуња

сахрана

Бањалука

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