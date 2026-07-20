Погледајте снимак из Драгочаја: Грађани не насједају на лажи, бијесни на Кресојевића

Аутор:АТВ редакција
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Док мјештани бањалучког насеља Драгочај током врелих љетних дана преживљавају без капи воде, Бојан Кресојевић мислио је да је ово идеална прилика за скупљање јефтиних политичких поена.
Међутим, покушај популизма претворио се у његов потпуни фијаско. Грађани су му очитали лекцију коју ће дуго памтити, а све је забиљежено на видео-снимку који можете погледати у наставку.
Покушао је Кресојевић мјештанима да протури добро познате приче и оправдања, али огорчени грађани више не насједају на лажи.
"Били смо овдје прије двије године", изустио је Кресојевић, на шта је одмах услиједио експресан одговор мјештана: "И слагали сте прије двије године!"
Подсјетимо, Кресојевић је јуче међу огорчене људе дошао са приватним обезбјеђењем, али му ни "стража" није помогла да побјегне од неугодних питања. Грађани су га потпуно оголили и раставили на просте факторе:
"Шта су приоритети, шеталишта и језеро код Делте или вода?!", упитала је једна мјештанка.
"Довео си људе да те чувају јер се бојиш!", поручили су му мјештани.
Када је схватио да су га Драгочајци прозрели и поручили му да "не ради у Водоводу и да га нико ништа не пита", Кресојевић је потпуно изгубио контролу. Бијес је, заједно са својим присталицама, искалио на екипи АТВ-а.
Како смо јуче објавили, они су вербално напали нашу новинарку Ивану Кордић и камермана, тјерајући их са мјеста догађаја и поручујући им да више не долазе у Драгочај.
Испред надлежних у граду изјаву је претходно дао директор бањалучког Водовода, од којег су и сами огорчени мјештани тражили одговоре на питања када ће добити воду и зашто се њихов проблем не рјешава.
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