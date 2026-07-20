Полиција трага за мушкарцем из БиХ: Осумњичен за убиство у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ (39) осумњичен је за убиство на подручју Вухреда у Словенији, а како је саопштено из Полицијске управе Цеље, он је побјегао и за њим се трага.
Како је саопштено из Полицијске управе Цеље, он је побјегао и за њим се трага.
Из полиције додају да је опасан и непредвидив због чега су упозорили грађане да не покушавају ступити у контакт с њим приликом могућег сусрета.
"Макните се с пута, требали би бити на сигурном и одмах назовите 113", истакли су из полиције.
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