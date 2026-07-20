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Полиција трага за мушкарцем из БиХ: Осумњичен за убиство у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:40

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Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.
Фото: ПУ Цеље

Држављанин БиХ (39) осумњичен је за убиство на подручју Вухреда у Словенији, а како је саопштено из Полицијске управе Цеље, он је побјегао и за њим се трага.

Како је саопштено из Полицијске управе Цеље, он је побјегао и за њим се трага.

Из полиције додају да је опасан и непредвидив због чега су упозорили грађане да не покушавају ступити у контакт с њим приликом могућег сусрета.

"Макните се с пута, требали би бити на сигурном и одмах назовите 113", истакли су из полиције.

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Тагови :

Убиство

Држављанин БиХ

Словенија

потрага

Полиција

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