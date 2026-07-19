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Познат идентитет двојице погинулих младића

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 23:09

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Двије особе погинуле су, а три су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Тешањки, на подручју општине Усора.

Животе су изгубили Кенан Бекрић и Алдин Кадушић након што је аутомобил у којем су се налазили око 22.55 слетио с цесте и ударио у бетонски зид. Шта је узроковало несрећу засад није познато.

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Повријеђени су након несреће превезени у Општу болницу Тешањ, гдје им је пружена љекарска помоћ, пише Аваз.

Полиција Зеничко-добојског кантона обавила је увиђај и наставља истрагу како би утврдила околности под којима је дошло до ове трагичне несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Тешањ

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