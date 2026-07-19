Познат идентитет двојице погинулих младића

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе погинуле су, а три су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Тешањки, на подручју општине Усора.
Животе су изгубили Кенан Бекрић и Алдин Кадушић након што је аутомобил у којем су се налазили око 22.55 слетио с цесте и ударио у бетонски зид. Шта је узроковало несрећу засад није познато.
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Повријеђени су након несреће превезени у Општу болницу Тешањ, гдје им је пружена љекарска помоћ, пише Аваз.
Полиција Зеничко-добојског кантона обавила је увиђај и наставља истрагу како би утврдила околности под којима је дошло до ове трагичне несреће.
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