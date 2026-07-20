Мушкарац пао са крова цркве, задобио тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар око 50 година тешко је повријеђен данас након што је пао са крова цркве у насељу Бечмен код Београда.
Према првим информацијама, мушкарац је изводио радове на крову цркве када је, из за сада неутврђених разлога, пао и задобио тешке тјелесне повреде, преноси Блиц.
На мјесто несреће убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је повријеђеном указала прву помоћ.
Како се сазнаје, мушкарац је након пада затечен без свијести, а потом је у тешком стању превезен у Ургентни центар.
Околности несреће за сада нису познате, а биће утврђене истрагом.
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