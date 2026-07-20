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Мушкарац ухапшен због више инцидената: Мушкарца ударио, па га гурнуо под аутобус?

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:08

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полиција у Нишу ухапсила је мушкарца (23) због изазивања више инцидената протеклих дана.

Између осталог он је напао мушкарца (55) и жену (76) на Булевару Немањића, казали су данас у ПУ у Нишу.

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Ухапшени Нишлија је 19. јула, око поднева, без икаквог повода, вербално напао жену и мушкарца који су се налазили на аутобуском стајалишту, а потом је насрнуо на мушкарца и ударио га, усљед чега је овај најприје пао на жену, а потом на коловоз и то у моменту када је налазио аутобус.

Мушкарац је приликом пада на коловоз и судара са аутобусом задобио вишеструке тешке повреде и пребачен је на реанимацију Унинверзитетског клиничког центра у Нишу, док је жена приликом пада на стајалиште лакше повријеђена, али је такође возилом Хитне помоћи пребачена у Клинички центар.

У полицији су казали да је ухапшени Нишлија, прије него штао је напао мушкарца и жену на аутобуском стајалишту, без икаквог повода напао човјека (49) на мосту који повезује Ђердапску и Романијску улицу и том приликом му задао више удараца.

Установљено је и да је ухапшени мушкарац 17. јула увече вријеђао мајку и потом побјегао од куће, због чега му је изречена хитна мјера забране приласка мјесту пребивалишта због насиља у породици.

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Ту мјеру прекршио је већ сутрадан пошто је отишао до мајке, али је том приликом није напао.

У Полицијској управи у Нишу казали су да је тужилаштво обавијештено и да ће у даљем поступку бити одлучено за која ће све дјела ће одговарати пред судом.

(Курир.рс)

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