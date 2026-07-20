Бањалучанин возио пијан и без возачке, па насрнуо на полицију

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Б.К. из Бањалуке ухапшен је јер је возио под дејством без возачке дозволе, а притом је вријеђао полицијске службенике.
Из Полицијске управе Бањалука саопштено је да је код ухапшеног приликом јучерашње контроле утврђено да је имао 0,87 промила алкохола у крви.
О свему је обавијештен дежурни судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.
Бањалучка полиција јуче је око 17.40 часова ухапсила Д. Ш. из Бањалуке који је пијан учествовао у саобраћајној незгоди. Алкотестирањем је утврђено да је возио са 1,63 промила алкохола.
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