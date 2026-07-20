Logo

Бањалучанин возио пијан и без возачке, па насрнуо на полицију

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:11

Коментари:

0
Бањалучанин возио пијан и без возачке, па насрнуо на полицију
Фото: АТВ

Мушкарац Б.К. из Бањалуке ухапшен је јер је возио под дејством без возачке дозволе, а притом је вријеђао полицијске службенике.

Из Полицијске управе Бањалука саопштено је да је код ухапшеног приликом јучерашње контроле утврђено да је имао 0,87 промила алкохола у крви.

О свему је обавијештен дежурни судија Од‌јељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.

Бањалучка полиција јуче је око 17.40 часова ухапсила Д. Ш. из Бањалуке који је пијан учествовао у саобраћајној незгоди. Алкотестирањем је утврђено да је возио са 1,63 промила алкохола.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Возачка дозвола

пијани возач

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

Подкаст "Отаџбина": Жељка Тубић, мајка једне од 12 бањалучких беба и Исидора Граорац.

Република Српска

Ускраћен за удах живота: Потресна исповијест мајке једне од 12 бањалучких беба

1 ч

0
Црни метални лонац се кува на логорској ватри.

Хроника

Брачни пар желио да скува ручак у котлићу, па страдали у пожару

2 ч

0
Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

Хроника

Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

2 ч

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

2 ч

0

Више из рубрике

Црни метални лонац се кува на логорској ватри.

Хроника

Брачни пар желио да скува ручак у котлићу, па страдали у пожару

2 ч

0
Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

Хроника

Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

2 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

У дворишту породичне куће у Модричи изгорио аутомобил

2 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Мушкарац из Источне Илиџе задобио тешке повреде: Слетио аутомобилом са пута

3 ч

0

  • Најновије

14

04

Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра

13

56

Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

13

54

Цвијановић: Онемогућено ступање на снагу штетне одлуке предсједништва БиХ

13

52

Напитак који враћа снагу за пет минута: Додајте само мало овог зачина у лимунаду

13

43

Додик: Русија неће бити поражена, ЕУ ће дуго трпјети посљедице својих одлука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима