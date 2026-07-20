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Ускраћен за удах живота: Потресна исповијест мајке једне од 12 бањалучких беба

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:05

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Подкаст "Отаџбина": Жељка Тубић, мајка једне од 12 бањалучких беба и Исидора Граорац.
Фото: Уступљена фотографија

Жељка Тубић, мајка једне од 12 бањалучких беба које су преминуле усљед недостатка кисеоника 1992. године, рекла је да је ова трагедија поставила темељ Републике Српске, над којом сада бдију као анђели.

"Наших 12 беба уградиле су своје недужне животе у темељ Републике Српске. Без обзира на вјеру и нацију, оне као анђели опет поручују да смо сви у Српској повезани, нема дијељења", рекла је Тубићева у свједочењу за Меморијални центар Републике Српске о данима када је остала без сина и о борби да се истина сачува од заборава.

Тубићева је додала да је смрт 12 беба била повод најхуманије битке, пробоја коридора, те да се мора знати тежина тог злочина и какве би биле посљедице да коридор није пробијен.

Она је рекла да је обавеза сваког појединца, друштва и власти да подсјећа на овај злочин.

"Страдање беба је поставило темељ за постојање Републике Српске", рекла је Тубићева која је и секретар Удружења "12 беба".

Тубићева је у подкасту Меморијалног центра "Отаџбина" говорила о томе како изгледа носити тугу која траје више од три деценије.

Њен син Бојан живио је свега 10 дана. Због забране летова коју је увео Савјет безбједности УН, кисеоник није могао бити допремљен до бањалучког Клиничког центра, саопштено је из Меморијалног центра.

Посљедица те одлуке био је губитак недужних дјечијих живота, а трагедија је постала један од непосредних повода за покретање војне операције "Коридор 92", којом је успостављена копнена веза са Србијом.

Комплетно свједочење можете погледати на линку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Меморијални центар Српске

Жељка Тубић

12 бањалучких беба

Бањалука

свједочење

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