Тришић Бабић: Српска не пристаје да буде било чији инструмент

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска не пристаје да буде било чији инструмент, све више људи у међународној заједници разумије да је модел који је наметан у БиХ био погрешан, рекла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.
Тришић Бабић је истакла да Република Српска политички значајна, геополитички препозната и институционално зрела и да је то резултат политике предсједника Милорада Додика и институција, које су одбиле да буду пасиван објекат туђих одлука.
Она је указала да геополитички приступ Републике Српске почива на неколико основа, наводећи да су то Дејтонски мировни споразум, уставна позиција Српске, национални и културни идентитет, као и рационални интерес, односно сарадња са свима који поштују Републику Српску, Дејтон, договор и реалност.
"Зато смо присутни на важним адресама, разговарамо, градимо односе и на Истоку и на Западу, не пристајемо да нам било ко одређује са ким смијемо да разговарамо. Српска је мала, али није безначајна. Она је важна за регионалну стабилност, а њена стабилност зависи од тога да буде уважена, а не понижена. То је суштина наше политике", рекла је Тришић Бабић за Глас Српске.
Она је оцијенила да је Република Српска регионално и симболички препознат геополитички актер, јер има јасну политичку вољу, институционални континуитет, народ који зна шта брани и руководство које је показало да неће трговати суштинским интересима.
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На констатацију да постоје критичари који тврде да Српска нема право на већу дозу самосталности у домену спољне политике, она је навела да то најчешће нису критичари, него политичко Сарајево које у највећем броју случајева полази од потребе да Српској оспори свако право које не може да контролише.
Нагласила је да Република Српска мора имати простор за дјеловање, јер има одговорност према народу, да зна надлежности БиХ и да не тражи хаос.
"Све више људи у међународној заједници разумије да је модел који је наметан у БиХ био погрешан, а полазио је од идеје да је могуће постепено испразнити Српску од надлежности, пренијети стварну моћ на ниво који нема унутрашњи консензус, а онда све то назвати функционалношћу. То је политичка обмана", каже она.
Указала је да повратак надлежности није питање нечије политичке тврдоглавости, него враћања БиХ у оквир који може обезбиједити мир и стабилност већ да је то Дејтон и увјерена је да ће та идеја, корак по корак, добијати све више простора.
Тришић Бабић је рекла да су Република Српска не води политику ината него интереса, да су јој односи са Руском Федерацијом важни, историјски, политички и дипломатски, али да је важно да има отворене и садржајне односе са САД.
"Српска неће бити против Русије да би се неком доказала на Западу, нити ће бити против Запада да би било коме слала поруку. Ми смо за Српску. То је наша полазна и завршна тачка", нагласила је Тришић Бабић.
За ОХР је рекла да је цивилизацијски нонсенс, институција без демократског легитимитета и преседана у савременом свијету по дужини трајања и обиму политичког утицаја.
"ОХР није само канцеларија. Он је концепт. Концепт колонијалног управљања, концепт суспендоване демократије и концепт сталне кризе. Да, сматрам да је тај концепт на крају. То не значи да ће нестати сутра ујутро, али значи да историјски истиче његово вријеме", рекла је Тришић Бабић.
Оцијенила је да ће завршетак ОХР-а бити добар не само за Српску, него и за БиХ у цјелини, те додала и да би уклањање ОХР-а из дневне политике и одлучивања био би предуслов за рационалан поглед ЕУ на БиХ.
"Европски пут може бити успјешан само ако је заснован на реалности БиХ, а реалност БиХ је Дејтон", рекла је Тришић Бабић.
Она је истакла како вјерује да ће БиХ постати дио ЕУ и да су представници Републике Српске у овом мандату урадили највише на европском путу.
За оснивање Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске каже да није само оправдано, него и неопходно и да је први задатак да Српска буде присутна тамо гдје се о њој говори, да се чује њен глас и аргументовано и документовано представља њена позиција.
"То није паралелна дипломатија, како неки злонамјерно желе да представе. То је одговорна институционална комуникација са свијетом. Канцеларију видим као један од стубова међународног позиционирања Српске", рекла је Тришић Бабић.
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