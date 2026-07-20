Logo

Трик са алуминијском фолијом чини чуда у машини: Ево шта требате урадити

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 08:07

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Трик који је освојио интернет смањиће вријеме које проводите пеглајући. Не захтијева улагање, а резултати су изненађујуће добри.

Све што вам је потребно јесте обична алуминијумска фолија. Од ње обликујте двије или три куглице приближне величине тениске лопте. Битно је да буду чврсто и густо смотане како се не би распале током рада машине.

Доктор

Здравље

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

Када их једном направите, служиће вам мјесецима што је одличан начин да додатно уштедите.

У чему је трик?

Ове мале металне куглице дјелују као да праве прави кућни чаробни трик.

У машини за прање веша:

Куглице помажу да се одјећа лакше раздваја током окретања бубња. На тај начин детерџент боље допире до сваког влакна, па се прљавштина ефикасније уклања.

У сушилици:

Пошто алуминијум одлично проводи струју, куглице преузимају на себе статички електрицитет који се ствара трењем тканина. Тиме спречавају да веш постане крут, наелектрисан или изгужван, па из машине излази мекши и видно мање згужван.

Као бонус, многи тврде да вам уз овај трик омекшивач готово да и не треба, јер куглице механички омекшавају тканине и елиминишу статику.

Струја

Градови и општине

Без струје више насеља на подручју Зворника

Практични савјет

За стандардну количину веша довољно је убацити двије до три куглице.

Ако перете дебље тканине попут фротира или вуне, слободно додајте још једну. Испробајте и врло је могуће да ће вам пегла од тог тренутка остати потпуно заборављена.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пегла

Одјећа

алуминијска фолија

веш машина

прање веша

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 20. јул: Коме истрајност данас доноси добре резултате

3 ч

0
Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

Друштво

Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

4 ч

0
Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства

Фудбал

Погледајте како је Торес закуцао и донио титулу Шпанији

10 ч

0
Фудбалери Шпаније славе титулу

Фудбал

Шпанија је првак свијета: Торес пробио сјајног Мартинеза за историју

11 ч

0

Више из рубрике

Исјечена диња на ланеном платну и дрвеној дасци.

Савјети

Сочна, слатка, мирисна: Савјети како изабрати најбољу дињу

1 д

0
Грудњак

Савјети

Како одабрати праву величину грудњака?

1 д

0
Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

Савјети

Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

2 д

0
Детаљан снимак бијеле шкољке која лежи на пијеску са крупнијим зрнима, приказујући текстуре плаже.

Савјети

Сувенири које не смијете понијети са љетовања: Казне иду и до 150.000 евра

2 д

0

  • Најновије

11

12

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

11

11

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

10

56

Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

10

52

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

10

49

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима