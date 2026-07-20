Трик са алуминијском фолијом чини чуда у машини: Ево шта требате урадити

Аутор:АТВ редакција
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Трик који је освојио интернет смањиће вријеме које проводите пеглајући. Не захтијева улагање, а резултати су изненађујуће добри.
Све што вам је потребно јесте обична алуминијумска фолија. Од ње обликујте двије или три куглице приближне величине тениске лопте. Битно је да буду чврсто и густо смотане како се не би распале током рада машине.
Здравље
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Када их једном направите, служиће вам мјесецима што је одличан начин да додатно уштедите.
Ове мале металне куглице дјелују као да праве прави кућни чаробни трик.
У машини за прање веша:
Куглице помажу да се одјећа лакше раздваја током окретања бубња. На тај начин детерџент боље допире до сваког влакна, па се прљавштина ефикасније уклања.
У сушилици:
Пошто алуминијум одлично проводи струју, куглице преузимају на себе статички електрицитет који се ствара трењем тканина. Тиме спречавају да веш постане крут, наелектрисан или изгужван, па из машине излази мекши и видно мање згужван.
Као бонус, многи тврде да вам уз овај трик омекшивач готово да и не треба, јер куглице механички омекшавају тканине и елиминишу статику.
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За стандардну количину веша довољно је убацити двије до три куглице.
Ако перете дебље тканине попут фротира или вуне, слободно додајте још једну. Испробајте и врло је могуће да ће вам пегла од тог тренутка остати потпуно заборављена.
(Она.рс)
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