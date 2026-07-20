Logo

Без струје више насеља на подручју Зворника

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:29

Коментари:

0
Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због планираних радова на сјечи растиња, Теренска јединица Зворник најавила је за данас, понедјељак, привремени прекид у испоруци електричне енергије.

У периоду од 9.00 до 14.00 часова без електричне енергије биће потрошачи који се напајају са електроенергетског објекта ДВ 10 kV Сапна ДУР 52-3.

Прекид у испоруци електричне енергије односи се на сљедећа насеља: Дураковићи, Клиса, Сјенокос, Калуђрани, Малешић, Шетићи, Јусићи и Витиница, преноси РТРС.

болница

Регион

Мистериозна зараза хара у Сјеверној Македонији: Више од 1.400 људи завршило у болници

Из Теренске јединице Зворник моле потрошаче са подручја наведених насеља за стрпљење и разумијевање до окончања планираних радова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Зворник

Радови на мрежи

Коментари (0)

Више из рубрике

Град Дервента

Градови и општине

У Дервенти свједочења Срба пред америчким истражиоцима

47 мин

0
Невријеме у Сребреници

Градови и општине

Лед се може лопатом купити: Страшно невријеме у дијелу Српске

11 ч

0
Анђелка Кузмић у Пелагићеву

Градови и општине

Кузмић: Око 40 одстова на уређењу Црног потока завршено

14 ч

0
Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.

Градови и општине

Гужве на излазу из БиХ: Ево гдје је забрањен саобраћај за теретна возила

22 ч

0

  • Најновије

07

56

У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

07

50

Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

07

42

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

07

34

Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

07

29

Без струје више насеља на подручју Зворника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима