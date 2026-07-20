Без струје више насеља на подручју Зворника

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на сјечи растиња, Теренска јединица Зворник најавила је за данас, понедјељак, привремени прекид у испоруци електричне енергије.
У периоду од 9.00 до 14.00 часова без електричне енергије биће потрошачи који се напајају са електроенергетског објекта ДВ 10 kV Сапна ДУР 52-3.
Прекид у испоруци електричне енергије односи се на сљедећа насеља: Дураковићи, Клиса, Сјенокос, Калуђрани, Малешић, Шетићи, Јусићи и Витиница, преноси РТРС.
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Из Теренске јединице Зворник моле потрошаче са подручја наведених насеља за стрпљење и разумијевање до окончања планираних радова.
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