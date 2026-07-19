Гужве на излазу из БиХ: Ево гдје је забрањен саобраћај за теретна возила

Аутор:АТВ редакција
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Појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Орашје, Велика Кладуша, Изачић, Аржано, Дољани, Зупци и Делеуша.
На осталим граничним прелазима за сада нема дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Из АМС напомињу да су гужве и дужа задржавања на граничним прелазима очекивани с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила.
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
(СРНА)
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