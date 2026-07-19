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Гужве на излазу из БиХ: Ево гдје је забрањен саобраћај за теретна возила

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 09:02

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Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.
Фото: АМС РС

Појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Орашје, Велика Кладуша, Изачић, Аржано, Дољани, Зупци и Делеуша.

На осталим граничним прелазима за сада нема дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС напомињу да су гужве и дужа задржавања на граничним прелазима очекивани с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

(СРНА)

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Тагови :

Граница са БиХ

Гранични прелаз

АМС РС

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