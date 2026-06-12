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УЖИВО Студио Мундијал

12.06.2026 20:14

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УЖИВО Студио Мундијал

Од 11. јуна до 19. јула свијет ће се окретати у ритму фудбалске лопте, а тако ћемо и ми. Уз нашег покровитеља ЕVL (Elektronska video lutrija) припремамо вам право фудбалско ‘лудило’!

‘Студио Мундијал’ специјална је емисија у којој ћемо са пажљиво одабраним гостима ‘пречешљати’ све детаље борбе за најбољу репрезентацију свијета. Очекују вас стручне анализе утакмица, тактика, побједоносних голова, занимљивости, најважније изјаве, и сви они узбудљиви тренуци који иду у вјечност.

Премијерно издање вас очекује у петак, 12. јуна, од 20 часова и 10 минута, а до краја такмичења, нед‌јељом у 17 часова.

Најбоље приче са Мундијала 2026 потписаће уредници и новинари наше спортске редакције, а пројекат реализујемо уз подршку ЕVL (Elektronska video lutrija).

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Студио Мундијал

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