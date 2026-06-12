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Телеком Србије обрадовао све навијаче БиХ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:29

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Навијачи БиХ
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Телеком Србије обрадовао је све навијаче фудбалске репрезентације БиХ пред вечерашњу утакмицу Свјетског првенства против Канаде.

Наиме, Федерална телевизија осигурала је пријенос вечерашње утакмице између репрезентација Босне и Херцеговине и Канаде на Свјетском првенству 2026. године.

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Осим вечерашњег сусрета, РТВ Федерације Босне и Херцеговине преносиће и све преостале утакмице репрезентације на Мундијалу, омогућивши тако грађанима да наступе Змајева прате у програму јавног сервиса.

Из РТВФБиХ захвалили су се генералном директору Телекома Србије Владимиру Лучићу и тој компанији на уступању права за пренос вечерашње, али и предстојећих утакмица бх. репрезентације.

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Утакмица између Босне и Херцеговине и Канаде игра се вечерас од 21 сат, а гледатељи ће је моћи пратити у директном пријеносу на Федералној телевизији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Канада БиХ пренос

Канада БиХ

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