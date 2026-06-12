Телеком Србије обрадовао све навијаче БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Телеком Србије обрадовао је све навијаче фудбалске репрезентације БиХ пред вечерашњу утакмицу Свјетског првенства против Канаде.
Наиме, Федерална телевизија осигурала је пријенос вечерашње утакмице између репрезентација Босне и Херцеговине и Канаде на Свјетском првенству 2026. године.
Сцена
Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала
Осим вечерашњег сусрета, РТВ Федерације Босне и Херцеговине преносиће и све преостале утакмице репрезентације на Мундијалу, омогућивши тако грађанима да наступе Змајева прате у програму јавног сервиса.
Из РТВФБиХ захвалили су се генералном директору Телекома Србије Владимиру Лучићу и тој компанији на уступању права за пренос вечерашње, али и предстојећих утакмица бх. репрезентације.
Фудбал
Сјајне вијести за БиХ пред утакмицу с Канадом
Утакмица између Босне и Херцеговине и Канаде игра се вечерас од 21 сат, а гледатељи ће је моћи пратити у директном пријеносу на Федералној телевизији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
42
17
34
17
33
17
28
17
25
Тренутно на програму