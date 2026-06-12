Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала

Аутор:АТВ
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Свечано отварање Свјетског првенства окупило је синоћ бројне свјетске звијезде, а међу њима се посебно истакла глумица Салма Хајек.
Осим што је имала важну улогу у церемонији, пажњу публике и медија привукла је елегантним црвеним одијелом и стајлингом који је, према мишљењу многих, био инспирисан бојама и симболима њеног родног Мексика.
Прилику да још једном потврди свој статус непревазиђене поп диве Свјетског првенства искористила је и Шакира, али не би требало изоставити ни Салму Хајек која је топлим ријечима отворила Мундијал.
Све окупљене је поздравила и упутила им поруку добродошлице и то уочи представљања заставе.
Осим формалном улогом амбасадорке турнира, пажњу је привукла и својом модном комбинацијом.
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Заносна глумица је за ову прилику изабрала црвено одјело које је истакло њену завидну фигуру и раскошне облине. Носила је сако наглашених рамена и благо струкираног кроја, а додала је и панталоне широких ногавица које су заокружиле ову модну причу.
Ипак, Салма се није задржала на монохроматском стајлингу, већ је додала кошуљу с раскошним флоралним мотивима и машну у нијансама црвене, зелене, жуте и плаве боје.
Чини се да је њена целокупна модна комбинација, на неки начин, била у складу са мотивима заставе Мексика, али и свиме оним што карактерише ову земљу - енергија, живот, вивидне боје и флорални детаљи, преноси Супержена.
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