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Сви су гледали у Салму Хајек: Појавила се и украла шоу на отварању Мундијала

Аутор:

АТВ
12.06.2026 13:07

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Мексико-америчка глумица Салма Хајек гестикулира на терену прије почетка утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Мексика и Јужне Африке у Мексико Ситију, четвртак, 11. јун 2026.
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko/Tanjug

Свечано отварање Свјетског првенства окупило је синоћ бројне свјетске звијезде, а међу њима се посебно истакла глумица Салма Хајек.

Осим што је имала важну улогу у церемонији, пажњу публике и медија привукла је елегантним црвеним одијелом и стајлингом који је, према мишљењу многих, био инспирисан бојама и симболима њеног родног Мексика.

Прилику да још једном потврди свој статус непревазиђене поп диве Свјетског првенства искористила је и Шакира, али не би требало изоставити ни Салму Хајек која је топлим ријечима отворила Мундијал.

Све окупљене је поздравила и упутила им поруку добродошлице и то уочи представљања заставе.

Осим формалном улогом амбасадорке турнира, пажњу је привукла и својом модном комбинацијом.

прстен, бурме

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Заносна глумица је за ову прилику изабрала црвено од‌јело које је истакло њену завидну фигуру и раскошне облине. Носила је сако наглашених рамена и благо струкираног кроја, а додала је и панталоне широких ногавица које су заокружиле ову модну причу.

Ипак, Салма се није задржала на монохроматском стајлингу, већ је додала кошуљу с раскошним флоралним мотивима и машну у нијансама црвене, зелене, жуте и плаве боје.

Чини се да је њена целокупна модна комбинација, на неки начин, била у складу са мотивима заставе Мексика, али и свиме оним што карактерише ову земљу - енергија, живот, вивидне боје и флорални детаљи, преноси Супержена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

глумица

Свјетско првенство 2026

Салма Хајек

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