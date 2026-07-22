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Дмитријев: Гас у Европи скупљи за 50 одсто уочи зиме

22.07.2026 22:32

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Кирил Дмитријев
Фото: Youtube/ FRANCE 24 English

Цијене гаса у Европи порасле су за 50 одсто уочи зиме због прекида испорука руског гаса, изјавио је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

- Долази зима, док цијене гаса у Европи расту за 50 одсто због приближавања цунамија енергетске кризе и одвајања од руског гаса - написао је Дмитријев на Иксу.

Он је коментарисао писање "Фајненшел тајмса" о осјетљивости Европе на велико повећање цијена гаса изазвано топлотним таласима, забринутости око зимских залиха и поремећаја у транспорту кроз Ормуски мореуз.

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Тагови :

Кирил Дмитријев

руски гас

цијена

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Дмитријев: Гас у Европи скупљи за 50 одсто уочи зиме

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