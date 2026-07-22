Дмитријев: Гас у Европи скупљи за 50 одсто уочи зиме

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Цијене гаса у Европи порасле су за 50 одсто уочи зиме због прекида испорука руског гаса, изјавио је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
- Долази зима, док цијене гаса у Европи расту за 50 одсто због приближавања цунамија енергетске кризе и одвајања од руског гаса - написао је Дмитријев на Иксу.
Он је коментарисао писање "Фајненшел тајмса" о осјетљивости Европе на велико повећање цијена гаса изазвано топлотним таласима, забринутости око зимских залиха и поремећаја у транспорту кроз Ормуски мореуз.
Winter is coming as European gas prices surge by 50% due to an approaching energy crisis tsunami and decoupling from Russian gas. pic.twitter.com/154QiLQnjq— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 22, 2026
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