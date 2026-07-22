Аустрија отворила полицијску станицу у Хитлеровој родној кући

Аутор:АТВ редакција
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Аустријске власти отвориле су полицијску станицу у кући у граду Браунау ам Ин (Braunau am Inn), у којој је 1889. године рођен нацистички вођа Адолф Хитлер, након вишегодишњих расправа о будућности те зграде.
Некадашња гостионица из 17. вијека обновљена је, а њен изглед измијењен како би се спријечило да постане мјесто окупљања неонациста и присталица крајње деснице.
Хитлер је у кући на адреси Салцбургер Форштат 15 живио само неколико седмица, након чега се његова породица преселила на другу адресу у Браунауу. Град су трајно напустили када је имао три године, пише Би-Би-Си (BBC).
Аустријско Министарство унутрашњих послова годинама је изнајмљивало зграду од њене власнице Герлинде Помер како би спријечило њено коришћење у туристичке сврхе.
Објекат је дуго служио као дневни центар и радионица за особе са инвалидитетом, али је остао празан 2011. године након спора са власницом око обнове.
Аустријски парламент је 2016. године усвојио закон којим је држава преузела зграду и власници исплатила одштету од 812.000 евра. Помер је касније судским путем покушала да добије већи износ, али није успјела.
Тадашњи министар унутрашњих послова Волфганг Соботка предлагао је рушење објекта, али је та идеја изазвала критике оних који су сматрали да би уништавање куће представљало избјегавање суочавања Аустрије са нацистичком прошлошћу.
Влада је 2019. године одлучила да кућу претвори у полицијску станицу и расписала конкурс на нивоу Европске уније. У обнову су уложени милиони евра.
Дио јавности противио се тој одлуци, сматрајући да је зграду требало претворити у меморијални или образовни центар посвећен суочавању са нацистичким злочинима.
На улици испред куће налази се камен донесен из некадашњег концентрационог логора Маутхаузен, постављен 1989. године, са поруком: „Никада више фашизам, у знак сјећања на милионе мртвих.“
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