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Америчка војска ће са Балкана нападати Иран

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 16:53

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Америчка војска ће са Балкана нападати Иран
Фото: Tanjug / AP

Бугарски парламент данас је подржао приједлог бугарске владе да америчкој војсци буде омогућено коришћење ваздушне базе у тој земљи за подршку америчким операцијама на Блиском истоку.

Бугарски посланици гласали су са 136 гласова "за", 13 "против" и два уздржана за одлуку којом се омогућава размјештање до осам америчких авиона за допуну горива у ваздуху типа КЦ-135, заједно са 250 припадника особља и пратећом опремом, у ваздушној бази Безмер од петка до 1. октобра, преноси АП.

Ново војно размештање услиједило је након што је то од Бугарске захтијевала Амбасада Сједињених Америчких Држава у Софији, наводи агенција.

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Уочи гласања, бугарски премијер Румен Радев изјавио је да је "категорички искључено" да се војне операције на Блиском истоку изводе са територије Бугарске, преноси Танјуг.

Он је казао на сједници владе да је размјештање америчких авиона за допуну горива у ваздушној бази Безмер намијењено искључиво логистичким мисијама, односно допуни горива током лета ван бугарског ваздушног простора.

Министар одбране Димитри Стојанов рекао је посланицима уочи гласања да су предузете све неопходне мјере, како на националном нивоу тако и у оквиру савезничких обавеза, како би се обезбедило да Бугарска не буде увучена ни у један сукоб.

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"Затражили смо и добили гаранције од нашег стратешког партнера чији је циљ да се ризици по нашу националну безбједност сведу на минимум", рекао је Стојанов.

На основу америчко-бугарског споразума о одбрани из 2006. године, база Безмер, која се налази око 260 километара југоисточно од главног града Софије, представља објекат који заједнички користе двије земље.

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Тагови :

Америка

Иран

Балкан

Бугарска

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