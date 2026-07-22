У море се излива канализација? На хрватском купалишту пронађена бактерија

Аутор:АТВ редакција
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Град Ријека увео је појачан надзор квалитета мора на плажама Кантрида – исток и Кантрида – запад, након што су посљедња мјерења показала повећано микробиолошко оптерећење на том подручју.
Појачан надзор почео је у понедјељак, 20. јула, и трајаће до краја купалишне сезоне, односно до краја септембра.
Због заштите здравља купача, Град је одобрио додатно испитивање мора брзим тестовима, који омогућавају готово тренутну процјену микробиолошког ризика.
Према образложењу одлуке, посљедња мјерења показала су погоршање квалитета мора на Кантриди. На једној мјерној тачки оцјена квалитета мора пала је са „добро“ на „задовољавајуће“, уз знатно повећано присуство бактерије ешерихије коли (Escherichia coli). То је само један ниво изнад оцјене „незадовољавајуће“.
Због тога се уводи свакодневно додатно праћење како би се могуће погоршање квалитета мора могло открити готово у реалном времену.
Циљ је, наводе из Града, да грађани буду правовремено упозорени, да се издају препоруке за купање или, уколико буде потребно, привремено ограничи купање на тим локацијама.
На званичним страницама на којима се објављују резултати квалитета мора на плажама у Приморско-горанској жупанији, за Кантриду – исток и Кантриду – запад и даље стоји оцјена „изврсно“.
Међутим, ти подаци су посљедњи пут ажурирани 13. јула 2026. године, прије новијих резултата на основу којих је Град Ријека донио одлуку о појачаном надзору.
У образложењу се наводи да је подручје Кантриде једно од осјетљивијих ријечких купалишта.
Као могући узроци микробиолошког загађења помињу се приобални извори, атмосферске воде које испирају загађења према мору, неадекватно одвођење атмосферских и отпадних вода, као и поједини објекти који још нису прикључени на систем јавне канализације.
Град наглашава да додатно тестирање само по себи неће уклонити узрок загађења, али ће омогућити брже информисање јавности.
Резултати ће се повезивати са временским приликама, активирањем приобалних извора и преливањем канализационог система, како би се лакше утврдило када долази до погоршања квалитета мора.
Град Ријека најавио је да ће, у сарадњи са Наставним заводом за јавно здравље Приморско-горанске жупаније, грађане правовремено обавјештавати о резултатима појачаног праћења и евентуалним препорукама за купање.
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