Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга

Аутор:АТВ редакција
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„Нисам крив“, изјавио је данас пред Жупанијским судом у Загребу 18-годишњак оптужен да је у априлу ове године убио 22-годишњака у кући у Шестинама.
Младић, који је држављанин БиХ, доведен је на суд с лисицама на рукама, а судски поступак против њега затворен је за јавност. Кривично дјело за које је оптужен починио је као малољетник, због чега му се суди према Закону о судовима за младеж.
На суду је потврђено само да је поступак почео и да ће наредног мјесеца бити обављена реконструкција на мјесту догађаја, којој ће присуствовати балистички и судско-медицински вјештак. Њихова заједничка анализа потребна је како би се додатно расвијетлило шта се 12. априла догодило у изнајмљеној кући.
Државно тужилаштво није се огласило о подизању оптужнице, али је из судског рочишта јасно да је младић оптужен за такозвано обично убиство.
Одраније је познато да су починилац и жртва боравили у кући у Шестинама. Те недјеље, у вечерњим часовима, полицајац је затекао малољетника како избезумљено хода оближњим насељем.
Младић је био прилично дезоријентисан и рекао је да је некога убио у кући у Шестинама. Након тога је покушао да побјегне, али је сустигнут и ухапшен.
Убрзо је на Шестинском тргу пронађено беживотно тијело 22-годишњака, чији идентитет у први мах није био познат. Накнадно је утврђено да је и он држављанин БиХ.
Полиција је реконструисала да је малољетник испалио три хица, од којих су два усмртила жртву.
Накнадно је објављено да су малољетник и 22-годишњак којег је убио били ангажовани како би у Загребу ликвидирали двојицу привредника.
Истражиоци сумњају да их је из БиХ довео 36-годишњи Дино Коњевић, који је недавно ухапшен због организовања тих неуспјелих атентата.
Према наводима полиције, убиства су договарали посредством мобилних телефона током марта и априла ове године. Сумња се да су 8. и 9. априла увече, у близини једног кафића у Загребу, чекали двије особе које су планирали да убију.
Те особе се нису појавиле, па је план пропао. Услиједио је обрачун у Шестинама.
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