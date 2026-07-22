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Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 16:22

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Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

„Нисам крив“, изјавио је данас пред Жупанијским судом у Загребу 18-годишњак оптужен да је у априлу ове године убио 22-годишњака у кући у Шестинама.

Младић, који је држављанин БиХ, доведен је на суд с лисицама на рукама, а судски поступак против њега затворен је за јавност. Кривично дјело за које је оптужен починио је као малољетник, због чега му се суди према Закону о судовима за младеж.

На суду је потврђено само да је поступак почео и да ће наредног мјесеца бити обављена реконструкција на мјесту догађаја, којој ће присуствовати балистички и судско-медицински вјештак. Њихова заједничка анализа потребна је како би се додатно расвијетлило шта се 12. априла догодило у изнајмљеној кући.

Дезоријентисани младић рекао полицајцу да је некога убио

Државно тужилаштво није се огласило о подизању оптужнице, али је из судског рочишта јасно да је младић оптужен за такозвано обично убиство.

Одраније је познато да су починилац и жртва боравили у кући у Шестинама. Те недјеље, у вечерњим часовима, полицајац је затекао малољетника како избезумљено хода оближњим насељем.

Младић је био прилично дезоријентисан и рекао је да је некога убио у кући у Шестинама. Након тога је покушао да побјегне, али је сустигнут и ухапшен.

Убрзо је на Шестинском тргу пронађено беживотно тијело 22-годишњака, чији идентитет у први мах није био познат. Накнадно је утврђено да је и он држављанин БиХ.

Полиција је реконструисала да је малољетник испалио три хица, од којих су два усмртила жртву.

Нови детаљи о двојици младића са Шестинског трга

Накнадно је објављено да су малољетник и 22-годишњак којег је убио били ангажовани како би у Загребу ликвидирали двојицу привредника.

Истражиоци сумњају да их је из БиХ довео 36-годишњи Дино Коњевић, који је недавно ухапшен због организовања тих неуспјелих атентата.

Према наводима полиције, убиства су договарали посредством мобилних телефона током марта и априла ове године. Сумња се да су 8. и 9. априла увече, у близини једног кафића у Загребу, чекали двије особе које су планирали да убију.

Те особе се нису појавиле, па је план пропао. Услиједио је обрачун у Шестинама.

(Ана Раић/Индекс)

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Тагови :

Убиство

Хрватска

Суђење

ликвидација

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