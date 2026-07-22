Спајић предложио нове министре у влади

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Црногорски премијер Милојко Спајић доставио је Скупштини приједлог нових министара у његовој влади, а посланици ће о реконструкцији одлучивати сутра.
Према Спајићевом приједлогу предвиђено је да Јелена Боровинић Бојовић буде потпредсједница Владе за здравство и социјално старање.
Функционер НСД Радош Зечевић предложен је за министра саобраћаја, а његов страначки колега Јован Вучуровић за министра без порфеља.
Функционер СНП-а Зоран Јојић предложен је за министра спорта и младих. Спајићев приједлог за реконструкцију Владе достављен је Скупштини, а на дневном реду ће се наћи сутра, преносе подгорички медији.
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