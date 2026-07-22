Гвардиола преузима клупу Италије?

Аутор:АТВ редакција
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Пеп Гвардиола разговарао је о могућности да постане селектор репрезентације Италије, потврдио је предсједник Италијанског фудбалског савеза Ђовани Малаго.
Гвардиола је овог љета напустио Манчестер сити након успјешних десет година у Енглеској, током којих је освојио шест титула првака Премијер лиге, три ФА купа, пет Лига купова и Лигу шампиона, преноси Би-Би-Си (BBC).
Репрезентација Италије без селектора је откако је Ђенаро Гатузо у априлу поднио оставку, након што се национални тим трећи пут заредом није успио пласирати на Свјетско првенство.
Италија је у баражу за Свјетско првенство поражена од Босне и Херцеговине у Зеници, након чега је Гатузо напустио клупу Азура.
Скај Италија (Sky Italia) прва је објавила да је дошло до контакта између Италијанског фудбалског савеза (FIGC) и 55-годишњег шпанског стручњака.
У интервјуу за италијанску дигиталну спортску платформу Кронаке ди Спољатојо (Cronache di Spogliatoio), Малаго је потврдио да су разговори одржани и да би могли бити направљени финансијски „изузеци“ када је ријеч о Гвардиолиној плати.
„Прављени су финансијски изузеци, укључујући и оне који се односе на име о којем се ових дана највише говори, а то је Пеп Гвардиола“, рекао је Малаго.
„Изузеци постоје из очигледних разлога које сада нећу објашњавати, али није сигурно да ће се тај посао остварити.“
Међу кандидатима за мјесто селектора налазе се и бивши тренер Манчестер ситија Роберто Манчини, који је прије пет година предводио Италију до титуле европског првака на Европском првенству 2020, као и бивши италијански репрезентативац Андреа Пирло, који тренутно води Дубаи јунајтед.
На питање да ли су Гвардиола, Манчини и Пирло једини кандидати, Малаго је одговорио:
„Апсолутно не. Тражимо одређени профил тренера, а ова имена свакако припадају тој категорији.“
Мушку фудбалску репрезентацију Италије кроз историју су готово увијек водили италијански селектори, осим у два наврата.
Мађар Лајош Чајзлер био је дио стручног комитета који је водио репрезентацију током педесетих година прошлог вијека, док је легендарни Аргентинац Хеленио Ерера у наредној деценији био заједнички селектор са Италијаном Феручом Валкаређијем.
Гвардиола никада није тренирао клуб у Италији, али течно говори италијански језик и провео је двије сезоне као играч у Серији А између 2001. и 2003. године, наступајући у два наврата за Брешу и једном за Рому.
Уколико буде именован за селектора Италије, то би значило његов брз повратак фудбалу након одласка из Манчестер ситија у мају, када је изјавио:
„Веома сам уморан. Заиста, веома сам уморан.“
„Успомене које носим из Барселоне и Бајерна су непроцјењиве, али пртљаг успомена који носим из ових десет година у Манчестер ситију већи је од свега осталог“, казао је Гвардиола.
Гвардиолин период у Манчестер ситију услиједио је након изузетно трофејних мандата на клупама Барселоне и минхенског Бајерна.
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