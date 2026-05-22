Потврђено: Пеп Гвардиола има нови посао!

Оно о чему се седмицама уназад говорило, данас је постало и званично. Пеп Гвардиола напушта Манчестер Сити на крају сезоне.
Потврђено је то у емотивном видео-снимку који је објављен од стране Манчестер Ситија.
Пеп је одржао говор од неколико минута у којем се опростио од свих бивших и садашњих играча, али и свих људи са којима је сарађивао у овом клубу.
Оно чему се нико није надао јесте да ће одмах бити откривен и нови посао Пепа Гвардиоле.
Иако се нагађало много тога, сада је све званично потврђено. Наиме, Пепа Гвардиолу у наредном периоду нећемо гледати поред аут-линије.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pep Guardiola will now take up a role as a Global Ambassador for the City Football Group.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 22, 2026
He will give technical advice to the clubs in the group, working on specific projects and collaborations. pic.twitter.com/JhvH2Dl1UV
Он ће од љета бити глобални амбасадор Сити Фудбал Групе.
„Упркос одласку с мјеста менаџера Манчестер Ситија, Пеп ће наставити сарадњу са Сити Фудбал Групом, преузимајући улогу глобалног амбасадора.
Улога ће укључивати пружање техничких савјета клубовима у групи, радећи на специфичним пројектима и сарадњи“, ријечи су људи из Манчестер Ситија.
Тренутно се у тој групацији налази 11 клубова из разних земаља широм свијета.
Најстарији клуб у тој групацији је наравно Манчестер Сити који се придружио 2008. године.
Осим њега ту су Ђирона из Шпаније, Палермо из Италије, ЕС Троа из Француске, Ломел из Белгије, затим Њујорк Сити из Америке.
Такође ту су и Мелбурн Сити из Аустралије, Јокохама из Јапана, Шенжен Пенг Сити из Кине, Монтевидео из Уругваја, те Еспорте Клубе Баија из Бразила.
Гвардиола ће у наредном периоду бити задужен за савјете овим клубовима.
