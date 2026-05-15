Гвардиола се нашалио пред финале: Заслужујем трибину на Вемблију

15.05.2026 19:16

Пеп Гвардиола
Фото: Таnjug/Martin Rickett/PA via AP

Манчестер сити ће у суботу од 16 сати на Вембли стадиону играти финале ФА Купа против Челсија, а дан уочи утакмице медијима се обратио тренер Пеп Гвардиола.

Пред Грађанима је још један важан испит у сезони у којој се боре и за наслов у Премијер лиги.

Иако је иза екипе захтјеван период и неизвјесна завршница првенства, Гвардиола је пред новинарима био расположен и у шаљивом тону. Нагласио је колико често је водио тим на Вембли, уз дозу ироније на рачун домаћег фудбала.

- Разочаран сам енглеским фудбалом што немају трибину која се зове ‘Пеп’. Толико пута сам био на Вемблију да заслужујем барем салон. Можда морам још 24 пута отићи да би то добио - рекао је Шпанац.

