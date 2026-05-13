Зрињски освојио Куп БиХ

13.05.2026 20:31

Фото: Зрињски

Зрињски је освојио Куп БиХ након што је у двомечу финала савладао градског ривала Вележа укупним резултатом 2:1.

Племићи су у првом сусрету на свом терену славили са 1:0, а вечерашњи реванш је окончан резултатом 1:1. Зрињски је тако стигао до четвртог трофеја Купа БиХ.

Екипа Зрињског је повела у другом минуту. Голман Рођени Карић је направио велику грешку приликом испуцавања лопте која се одбила од Билбије и завршила у мрежи.

Вележ је могао поравнати у 26. минути, али Шарић је уздрмао пречку.

Пречка је у судијској надокнади спасила Вележ. Абрамовић је шутирао, а Карић је уз помоћ пречке спријечио нови погодак за госте.

Утакмица је у 62. минути била прекинута на 10-ак минута када је главни арбитар Ирфан Пељто послао играче оба тима у свлачионицу јер су навијачи Вележа неколико пута пиротехничким средствима гађали фудбалере Зрињског.

Билбија је у 72. минути имао шансу да постигне други гол, али Карић је одбранио његов пенал.

Вележ је успио поравнати у 96. минути преко Спахића, међутим није било више времена за још један гол и продужетке.

Оба тима су дуел окончала са играчем мање. Баришић и Вехабовић су зарадили искључења.

(Тузлански.ба)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

ФК Зрињски

Куп БиХ

