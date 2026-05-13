Наташа Беквалац о пријатељима и интимној поруци Даре Бубамаре: "Дабогда нам свима било тако"

Током разговора за медије, Наташа је говорила о пријатељствима, приватном животу, али и колегиници Дари Бубамари, као и о томе колико данас људи заиста умију да слушају једни друге.

На питање о пјесми "Наташа" и стиху "Кад ти треба ту је Наташа да те саслуша", пјевачица је истакла да се труди да буде добар саговорник, али и да примјећује да се међуљудска комуникација у данашње вријеме све више губи.

- Мене мало ко више слуша, сем вас понекад. Знам да дам лијеп савјет и знам да саслушам, то ми је много важније, људи цијене када имају доброг слушача преко пута себе, јер ми се чини да све мање слушамо једни друге, и када ме неко пита како сам, одговорим искрено и онако како јесте, да не буде реда ради, већ да сам присутна у сваком тренутку. Предивне људе имам око себе и слушамо једни друге - рекла је, па открила да ли уважава савјете сестре Кристине или се, пак, љути.

- Како кад, знам и да се наљутим када ме пљусне истином у лице, ако ми то не одговара у датом тренутку, било је таквих ситуација. Али када се измакнеш и погледаш ширу слику, знаш да, оно како бабе кажу - крв се своја не пије или месо се своје не једе - знам да она никада неће постати ниједан мој делић.

Наташа се дотакла и теме коришћења популарности у свакодневним ситуацијама, истичући да јој је такво понашање "дегутантно" и да никада не би прескакала ред или се издвајала од других људи.

- То ми је увијек било дегутантно, да се поставим да сам вреднија или важнија од неког другог човјека који је исто то време провео чекајући, чак и некада када инсистирају на томе, ја то никад не радим, било би ме срамота то да учиним - рекла је.

Посебну пажњу изазвао је њен коментар на скандал који је повезан са Даром Бубамаром и интимном поруком, где је истакла да не осуђује, већ да вјерује да такве ситуације данас могу да се догоде свима, уз поруку да подржава колегиницу.

- Не могу да кажем да је нисам чула зато што не постоји човјек који је није чуо. Ако лажни морал ставимо по страни, мислим да у телефонима свих нас постоје, када разговарамо са нашим пријатељима у које имамо поверења, такве или сличне поруке. Та прича је ушла у домове свих нас, гдје год да се окренеш сви су само о томе причали, али сам једино помислила - да ли се тај човјек осјећа прејадно који је то урадио. Дара је царица, живи живот, срећна жена и слободна, да Бог да нам свима било тако. Није био маркетиншки трик, јер жена која је мајка и има мушко дијете, то никада себи не би дозволила. Ја сам на Дара страни - рекла је Наташа.

Пјевачица је отворено говорила и о издаји и повјерењу у људима, поручивши да вјерује да око себе има праве пријатеље.

- Јесте, да. Мислим да могу да тврдим да немам око себе људе који би злоупотребили тако нешто, мислим да стварно имам праве пријатеље, да те наше интимне фотографије које ујутру шаљемо једни другима, оне смијешне, не дај Боже да те неко види, боље по*нић да ти изађе, не знам шта може да се деси да ти то покажеш или ен дај Боже пошаљеш... Тако повјерење неко да прокоцка, не знам. Ја бих можда издају могла да опростим, али не бих више била иста жена, и у пријатељском, и у љубавном односу - рекла је пјевачица.

