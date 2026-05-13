Logo
Large banner

Наташа Беквалац о пријатељима и интимној поруци Даре Бубамаре: "Дабогда нам свима било тако"

Аутор:

АТВ
13.05.2026 20:30

Коментари:

0
Пјевачица Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Пјевачица Наташа Беквалац појавила се на београдском догађају "Лимончелина" у елегантној бијелој комбинацији, где је привукла велику пажњу присутних.

Током разговора за медије, Наташа је говорила о пријатељствима, приватном животу, али и колегиници Дари Бубамари, као и о томе колико данас људи заиста умију да слушају једни друге.

На питање о пјесми "Наташа" и стиху "Кад ти треба ту је Наташа да те саслуша", пјевачица је истакла да се труди да буде добар саговорник, али и да примјећује да се међуљудска комуникација у данашње вријеме све више губи.

- Мене мало ко више слуша, сем вас понекад. Знам да дам лијеп савјет и знам да саслушам, то ми је много важније, људи цијене када имају доброг слушача преко пута себе, јер ми се чини да све мање слушамо једни друге, и када ме неко пита како сам, одговорим искрено и онако како јесте, да не буде реда ради, већ да сам присутна у сваком тренутку. Предивне људе имам око себе и слушамо једни друге - рекла је, па открила да ли уважава савјете сестре Кристине или се, пак, љути.

Наташа Беквалац

Сцена

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

- Како кад, знам и да се наљутим када ме пљусне истином у лице, ако ми то не одговара у датом тренутку, било је таквих ситуација. Али када се измакнеш и погледаш ширу слику, знаш да, оно како бабе кажу - крв се своја не пије или месо се своје не једе - знам да она никада неће постати ниједан мој делић.

Наташа се дотакла и теме коришћења популарности у свакодневним ситуацијама, истичући да јој је такво понашање "дегутантно" и да никада не би прескакала ред или се издвајала од других људи.

- То ми је увијек било дегутантно, да се поставим да сам вреднија или важнија од неког другог човјека који је исто то време провео чекајући, чак и некада када инсистирају на томе, ја то никад не радим, било би ме срамота то да учиним - рекла је.

Посебну пажњу изазвао је њен коментар на скандал који је повезан са Даром Бубамаром и интимном поруком, где је истакла да не осуђује, већ да вјерује да такве ситуације данас могу да се догоде свима, уз поруку да подржава колегиницу.

- Не могу да кажем да је нисам чула зато што не постоји човјек који је није чуо. Ако лажни морал ставимо по страни, мислим да у телефонима свих нас постоје, када разговарамо са нашим пријатељима у које имамо поверења, такве или сличне поруке. Та прича је ушла у домове свих нас, гдје год да се окренеш сви су само о томе причали, али сам једино помислила - да ли се тај човјек осјећа прејадно који је то урадио. Дара је царица, живи живот, срећна жена и слободна, да Бог да нам свима било тако. Није био маркетиншки трик, јер жена која је мајка и има мушко дијете, то никада себи не би дозволила. Ја сам на Дара страни - рекла је Наташа.

natasa bekvalac

Сцена

Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

Пјевачица је отворено говорила и о издаји и повјерењу у људима, поручивши да вјерује да око себе има праве пријатеље.

- Јесте, да. Мислим да могу да тврдим да немам око себе људе који би злоупотребили тако нешто, мислим да стварно имам праве пријатеље, да те наше интимне фотографије које ујутру шаљемо једни другима, оне смијешне, не дај Боже да те неко види, боље по*нић да ти изађе, не знам шта може да се деси да ти то покажеш или ен дај Боже пошаљеш... Тако повјерење неко да прокоцка, не знам. Ја бих можда издају могла да опростим, али не бих више била иста жена, и у пријатељском, и у љубавном односу - рекла је пјевачица.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Наташа Беквалац

Пјевачица

Дара Бубамара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Сцена

Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

3 мј

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Дечко Мине Костић опсједао Наташу Беквалац порукама: Ево шта јој је слао

3 мј

0
Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац

Сцена

Не можете ни замислити шта и како је дипломирала Наташа Беквалац

4 мј

0
Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Сцена

Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

4 мј

0

Више из рубрике

Мелина Џиновић

Сцена

"Ја сам супруга једног великог човјека" Харисова бивша се удала за Британца, а овако је говорила о пјевачу

1 ч

0
Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић се скинула у мрежасти комплет: Објавила фотке од којих застаје дах

2 ч

0
Игор Панић Нући

Сцена

Нући хоће дијете, али неће да се ожени: Репер шокирао својом изјавом

5 ч

0
Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.

Сцена

Ево шта је Лука из групе Лавина узвикнуо на крају наступа на Евровизији

8 ч

0

  • Најновије

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

21

02

Један витамин има сложену везу с раком: Премало и превише овог нутријента може бити опасно за здравље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner