Logo
Large banner

Ево шта је Лука из групе Лавина узвикнуо на крају наступа на Евровизији

Аутор:

АТВ
13.05.2026 13:01

Коментари:

0
Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Србија је званично у великом финалу "Евровизије", а о наступу групе "Лавина" у Бечу данас прича цијели свијет.

Србија је званично у великом финалу „Евровизије”, а о наступу групе „Лавина” у Бечу данас прича цијели свијет.

Иако су невјероватна енергија, мрачна хеви-метал естетика и сценски ефекти оставили публику без даха, један тренутак на самом крају наступа посебно је запалио друштвене мреже и издвојио се као апсолутни врхунац вечери.

Фронтмен бенда „Лавина”, Лука Аранђеловић, који је на сцени носио костим тежак чак 20 килограма и импресивне канџе, приредио је завршницу за памћење. Наступ су започели сведеније, под плавичастим свјетлима, а како се Лука постепено приближавао камери, атмосфера је достизала врхунац.

На самом крају извођења пјесме „Крај мене”, фронтмен је из свег гласа загрмио и директно се обратио публици широм свијета. Он је на енглеском језику моћно узвикнуо: „Скрим фор ми, Јуроп!”. Односно, у преводу, Лука је поручио: „Вришти за мене, Европо!”

Управо је овај снажан повик на Евровизији на савршен начин заокружио њихов енергичан наступ и изазвао општу еуфорију у дворани, преноси „Блиц”. Поред овог сада већ антологијског узвика, њихов наступ са 15. стартне позиције остаће упамћен и по правој драми која се одиграла непосредно након перформанса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Група Лавина

Евровизија

полуфинале Евровизије

Евровизија 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

Хроника

У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

3 ч

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Хроника

Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

3 ч

1
Микрофон студио пјевање

Сцена

Колико пјевачи зарађују за само једно вече: Вртоглаве цифре у питању

3 ч

0
Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

Свијет

Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Микрофон студио пјевање

Сцена

Колико пјевачи зарађују за само једно вече: Вртоглаве цифре у питању

3 ч

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић разочаран у колеге: ''Мислио сам да су ми пријатељи''

7 ч

0
Стигла "Доминантна": Теа Таировић објавила нове пјесме

Сцена

Стигла "Доминантна": Теа Таировић објавила нове пјесме

20 ч

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Сцена

"Ћелав и ружан" Велики окршај Карлеуше и Десингерице! Дива на енглеском сасула тешке ријечи, а он не зна шта га снашло

22 ч

0

  • Најновије

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

16

13

Нући хоће дијете, али неће да се ожени: Репер шокирао својом изјавом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner