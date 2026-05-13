Ево шта је Лука из групе Лавина узвикнуо на крају наступа на Евровизији

Србија је званично у великом финалу "Евровизије", а о наступу групе "Лавина" у Бечу данас прича цијели свијет.
Иако су невјероватна енергија, мрачна хеви-метал естетика и сценски ефекти оставили публику без даха, један тренутак на самом крају наступа посебно је запалио друштвене мреже и издвојио се као апсолутни врхунац вечери.
Фронтмен бенда „Лавина”, Лука Аранђеловић, који је на сцени носио костим тежак чак 20 килограма и импресивне канџе, приредио је завршницу за памћење. Наступ су започели сведеније, под плавичастим свјетлима, а како се Лука постепено приближавао камери, атмосфера је достизала врхунац.
На самом крају извођења пјесме „Крај мене”, фронтмен је из свег гласа загрмио и директно се обратио публици широм свијета. Он је на енглеском језику моћно узвикнуо: „Скрим фор ми, Јуроп!”. Односно, у преводу, Лука је поручио: „Вришти за мене, Европо!”
Управо је овај снажан повик на Евровизији на савршен начин заокружио њихов енергичан наступ и изазвао општу еуфорију у дворани, преноси „Блиц”. Поред овог сада већ антологијског узвика, њихов наступ са 15. стартне позиције остаће упамћен и по правој драми која се одиграла непосредно након перформанса.
