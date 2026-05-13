Колико пјевачи зарађују за само једно вече: Вртоглаве цифре у питању

Аутор:АТВ
Јавност је одувијек била заинтригирана зарадама домаћих музичара, а цифре које извођачи наплаћују за само једно вече често достижу вртоглаве износе.
Иако би многи претпоставили да деценијско искуство доноси највећи профит, тренутна ситуација на тржишту показује другачији тренд.
Пјевачи и пјевачице који су на музичкој сцени присутни већ двије деценије, међу којима су Индира Радић, Катарина Каја Остојић и Стоја Новаковић, по једном наступу зараде у просјеку између 7.000 и 8.000 евра.
Стоја је прије пар мјесеци имала двије погођене тезге у иностранству код људи који су јој и познаници и често је зову, те је за два наступа у недељи узела 20.000 евра.
Интересантно је да поједини старији извођачи за своје свирке наплаћују чак и мање износе од поменутих.
Са друге стране, представници новог музичког таласа убедљиво доминирају по висини зараде.
Извођачи као што су Михајло Веруовић Војаж, Игор Панић Нући, Девито и чланови састава Црни Церак важе за најтраженије звијезде данашњице, те се њихови редовни хонорари крећу у распону од 10.000 до 15.000 евра по наступу.
Ипак, права прилика за богаћење на естради су новогодишњи празници. Апсолутни рекордери у најлуђој ноћи били су Цеца Ражнатовић и Саша Матић, који су за своје наступе наплатили невјероватних 100.000 евра.
Одличним зарадама могу се похвалити и Милица Тодоровић, чији је хонорар износио 30.000 евра, као и Јована Пајић и Марија Микић које су инкасирале по 20.000 евра.
Млади репер Војаж, који је новогодишњу ноћ у Херцег Новом дијелио управо са Цецом, присуство је наплатио 25.000 евра.
Поред њих, изузетно високе хонораре имали су и Милица Павловић и Пеђа Јовановић, преноси Блиц.
