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Евакуација ученика: Масовно стижу дојаве о бомбама у београдским школама

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:58

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У Београду је у више школа у току полицијска провјера због дојава да су постављене бомбе.

Школе су евакуисане и у току је полицијска провјера просторија, јављају београдски медији.

Анонимне дојаве упућене су школама путем електронске поште.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дојаве о бомби у школама

Београд

Бомба

Србија

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