Евакуација ученика: Масовно стижу дојаве о бомбама у београдским школама

Аутор:АТВ
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У Београду је у више школа у току полицијска провјера због дојава да су постављене бомбе.
Школе су евакуисане и у току је полицијска провјера просторија, јављају београдски медији.
Анонимне дојаве упућене су школама путем електронске поште.
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