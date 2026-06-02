Најпознатији српски домаћин објавио срцепарајућу фотографију

Аутор:Стеван Лулић
Лука Црепуљаревић, младић из златиборског села Семегњево, којег многи сматрају најпознатијим српским домаћином, веома је активан на друштвеним мрежама.
Он често објављује фотографије и снимке свог блага - односно животиња на његовом имању.
Сада је овај вриједни младић објавио једну срцепарајућу фотографију.
На стори је поставио слику његовог преминулог оца и уз њу додао "Ћалетову песму" Ђорђа Балашевића.
Лука је раније за медије у Србији испричао да је имао свега седам година када је његов отац преминуо.
Како је тада рекао, та породична трагедија га је натјерала да рано сазри и научи да се кроз живот бори сам.
"Оца сам изгубио са седам година, био сам мали, па не могу да кажем да ми је недостајао. Ја сам имао лијепо дјетињство, никад нисам био гладан, поцијепан, бос…", испричао је Лука једном приликом за "Блиц".
