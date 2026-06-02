Осуђеник у црногорском затвору осумњичен за силовање затвореника

02.06.2026 18:34

Двадесетдвогодишњи В.Б. из Подгорице, који издржава казну у подгоричком затвору Спуж, осумњичен је за силовање 53-годишњег осуђеника.

Након пријаве коју је жртва поднијела запосленима у овој установи, полиција је спровела истрагу и против осумњиченог поднијела кривичну пријаву Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

Како наводе из црногорске Управе полиције, и осумњичени и оштећени налазе се на издржавању затворске казне у Управи за извршење кривичних санкција у Спужу.

Кривично дјело је пријављено Одјељењу безбједности Даниловград 22. маја након чега су полицијски службеници, по налогу надлежног тужиоца, идентификовали В.Б. као осумњичено лице.

Сумња се да је В.Б. силовање извршио у ноћи између 20. и 21. маја у соби једног од павиљона.

(СРНА)

