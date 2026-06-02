Logo
Large banner

У Сарајеву ухапшене двије особе због покушаја убиства

Аутор:

АТВ
02.06.2026 17:13

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Два лица ухапшена су због сумње да су на подручју сарајевске општине Нови Град покушала да убију мушкарца чији су иницијали Б.Х, саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.

Лица чији су иницијали Т.Х. и У.Д. ухапшена су данас послије подне због сумње да су 24. маја починила кривично дјело убиство у покушају.

звицер

Регион

Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима

Ухапшене особе су на криминалистичкој обради.

До пуцњаве у којој је рањен Б.Х. дошло је 24. маја око поноћи у сарајевском насељу Алипашино Поље.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

хапшење

Алипашино поље

покушај убиства

МУП Кантон Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гума у рупи у Бањалуци

Бања Лука

Ово има само у Бањалуци: Гумом ''закрпљена'' рупа на путу

2 ч

0
Додик: Злочинци у Ледићима убијали дјецу чији је једини ''злочин'' био што су Срби

Република Српска

Додик: Злочинци у Ледићима убијали дјецу чији је једини ''злочин'' био што су Срби

2 ч

5
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Вашингтон вам може бити пријатељ или непријатељ - избор је на вама

2 ч

0
Минић у посјети Универзитету

Република Српска

Минић: Настављамо улагања у образовање

2 ч

0

Више из рубрике

полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

Возио "поршеа" без возачке, па одбио да се тестира на дрогу

9 ч

0
Дрон

Хроника

У потрагу за дјечаком који је нестао у Дрини ангажован и дрон

9 ч

0
За 40 минута починио четири кривична дјела: Јајићу предложен притвор

Хроника

За 40 минута починио четири кривична дјела: Јајићу предложен притвор

9 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Тешка несрећа код Градишке, саобраћај блокиран

21 ч

0

  • Најновије

19

42

Казне до 1.000 КМ за родитеље који одбијају вакцинацију

19

39

Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради

19

38

Објављен снимак монструозног напада на жену у БиХ

19

34

Проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких школа

19

27

Путин тражи већу заштиту руског језика, превише је латинице

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner