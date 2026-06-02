У Сарајеву ухапшене двије особе због покушаја убиства

Два лица ухапшена су због сумње да су на подручју сарајевске општине Нови Град покушала да убију мушкарца чији су иницијали Б.Х, саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.
Лица чији су иницијали Т.Х. и У.Д. ухапшена су данас послије подне због сумње да су 24. маја починила кривично дјело убиство у покушају.
Ухапшене особе су на криминалистичкој обради.
До пуцњаве у којој је рањен Б.Х. дошло је 24. маја око поноћи у сарајевском насељу Алипашино Поље.
(СРНА)
