За 40 минута починио четири кривична дјела: Јајићу предложен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора за М.Ј. (36) из Бањалуке, осумњиченог за два разбојништва, покушај разбојништва и покушај изнуде.
Како сазнаје АТВ ради се о Милошу Јајићу из Бањалуке.
”Поступајући тужилац је након испитивања осумњиченог упутио Основном суду у Бањалуци приједлог за одређивање мјере притвора због сумње да је починио кривична дјело разбојништво, покушај разбојништва и покушај изнуде”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Како наводе дјела су почињена 31. маја за свега 40 минута.
”Осумњичени је од 10.20 до 11 часова у намјери да за себе прибави противправну имовинску корист и одузме новац и вриједности, пријетњом да ће физички и употребом ватреног оружја напасти на живот и тијело, починио два кривична дјела у угоститељским објектима, пекари и кладионици у Бањалуци”, наводе у тужилаштву.
Додају да је притвор предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело и што би пуштање на слободу резултирало узнемирењу јавности.
О приједлогу за притвор одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
