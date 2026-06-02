Издали упозорење: Српску очекују обилне падавине, грмљавина и град!

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је упозорење за сриједу, 3. јун, када се широм земље очекује веома нестабилно вријеме праћено јаком кишом, пљусковима и грмљавином.
Према прогнози метеоролога, талас јачих пљускова захватиће западне предјеле већ током јутра и пријеподнева. Како дан буде одмицао, нестабилни фронт ће се помјерати даље према осталим крајевима.
"Од средине дана и током поподнева киша и пљускови са грмљавином шириће се ка југу и истоку. Очекују се и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак вјетар, а могућа је и појава града", наводе из Републичког хидрометеоролошког завода.
Смиривање времена не очекује се ни у вечерњим часовима, када ће се главнина падавина преселити на југ земље. У овим предјелима изгледни су јаки пљускови који у кратком временском периоду могу донијети обилну количину воде.
Грађанима се савјетује опрез, посебно у саобраћају због смањене видљивости и воде на коловозима, као и праћење актуелних метеоролошких упозорења због могућих локалних непогода.
