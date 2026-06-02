Медвјед напао и повриједио 4 особе

02.06.2026 11:03

Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Медвјед је напао и повриједио четири особе на сјевероистоку Јапана, а сви повријеђени пребачени су у болницу и у свјесном су стању, саопштиле су локална полиција и ватрогасна служба.

Ватрогасци су примили позив од компаније за производњу челика у граду Фукушима јутрос у 6.30 часова због напада медвједа на два радника, у двадесетим и шездесетим годинама.

Медвјед је потом побјегао у сусједну стамбену област, где је напао жену у осамдесетим годинама, а потом и мушкарца у шездесетим у оближњој пословној згради.

Вјерује се да је медвјед још у том подручју, јавила је агенција Кјодо.

Локална полиција разматра увођење ванредног стања да би животиња била устријељена. Извјештаји грађана који су вид‌јели медвједа стижу од синоћ, преноси Срна

Након ових пријава отказана је настава у основним и нижим средњим школама у околној области.

