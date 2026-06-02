Трамп номиновао Роналда Џонсона за амбасадора САД-а у БиХ

Аутор:

АТВ
02.06.2026 08:12

Фото: Official U.S. Marine Corps Website

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа номиновала је пензионисаног бригадног генерала Роналда Џонсона за новог амбасадора Сједињених Америчких Држава у БиХ.

Номинација Џонсона упућена је америчком Сенату заједно с приједлозима кандидата за амбасадоре у другим државама, а информација је објављена на званичној страници Бијеле куће.

Номинација Роналда Џонсона
Ко је Роналд Џонсон?

Џонсон иза себе има вишедеценијску војну и међународну каријеру. Рођен је у Даксберију у савезној држави Масачусетс, а дипломирао је менаџмент на Френклин Пирс колеџу у Њу Хемпширу. Војно образовање стицао је на неколико престижних америчких војних институција, међу којима су Школа амфибијског ратовања, Морнарички корпус командно-штабни колеџ у Квантику те Поморски ратни колеџ у Роуд Ајленду.

Каријеру у маринцима започео је 1980. године као командир вода и чете у саставу 1. батаљона 2. маринаца. Током службе обављао је низ командних и међународних дужности, укључујући ангажман на Куби, гдје је био командир јединице за копнену одбрану у бази Гвантанамо Беј.

Посебно искуство стекао је кроз међународне мисије, па је тако био војни посматрач Уједињених нација у Либану и на Синају. Учествовао је и у операцијама „Пустињски штит“ и „Пустињска олуја“ током Заливског рата.

Током каријере радио је и као савјетник Централноазијског мировног батаљона за питања безбједности Централне Азије, а касније је командовао 3. батаљоном 6. маринаца те 24. маринском експедиционом јединицом.

Џонсон је учествовао и у операцијама у Ираку у оквиру операције „Ирачка слобода“, као и у евакуацији америчких држављана из Бејрута у Либану.

Из војске је пензионисан 2010. године, након чега је основао консултантску компанију Mares Associates LLC која сарађује с партнерским државама на Блиском истоку, у Европи, Африци и Јужној Америци. Био је укључен и у рад компаније Brite-Strike Technologies, специјализоване за тактичку опрему и расвјету.

За свој рад током војне каријере одликован је бројним америчким војним признањима, међу којима су Legion of Merit, Bronze Star Medal и Combat Action Ribbon.

