Камион прешао у другу траку: Погинуло 16 чланова породице док су се враћали са славља - Ужас у Бразилу

Аутор:АТВ
Најмање 16 чланова једне породице погинуло је у чеоном судару камиона и комбија у источној бразилској држави Бахиа, саопштили су данас званичници.
Судар се догодио у недјељу поподне на ауто-путу БР-116, у близини мјеста Санта Терезиња, око 190 километара од главног града Бахије, Салвадора, саопштила је федерална саобраћајна полиција, пренијели су локални медији.
Према прелиминарим резултатима истраге, камион је прешао у супротну траку и сударио се са комбијем.
Сви погинули били су путници у комбију који је превозио чланове једне породице која се враћала у Салвадор са рођенданске прославе у граду Амаргоса.
Поред њих, још четири особе које су се такође налазиле у возилу су повријеђене.
Возач камиона је задобио повреде и превезен је у болницу на лијечење.
