Камион прешао у другу траку: Погинуло 16 чланова породице док су се враћали са славља - Ужас у Бразилу

02.06.2026 07:31

Фото: ATV

Најмање 16 чланова једне породице погинуло је у чеоном судару камиона и комбија у источној бразилској држави Бахиа, саопштили су данас званичници.

Судар се догодио у недјељу поподне на ауто-путу БР-116, у близини мјеста Санта Терезиња, око 190 километара од главног града Бахије, Салвадора, саопштила је федерална саобраћајна полиција, пренијели су локални медији.

Према прелиминарим резултатима истраге, камион је прешао у супротну траку и сударио се са комбијем.

Сви погинули били су путници у комбију који је превозио чланове једне породице која се враћала у Салвадор са рођенданске прославе у граду Амаргоса.

Поред њих, још четири особе које су се такође налазиле у возилу су повријеђене.

Возач камиона је задобио повреде и превезен је у болницу на лијечење.

