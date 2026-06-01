Млади полицајац прегазио пјешака па побјегао: Осумњиченом одређен притвор!

АТВ
01.06.2026 12:42

Припадници Министарства унутрашњих послова у Врању, по налогу Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су Ф. А. (25) из околине Врања, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела - тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи повријеђеном лицу у саобраћајној незгоди.

Сумња се да је Ф. А., полицајац Полицијске управе у Врању, ван дужности, у ноћи између 29. и 30. маја ове године, у околини Врања, возећи аутомобил ударио педесетогодишњег пјешака и удаљио се са мјеста несреће.

Пјешак је од задобијених повреда преминуо, а полиција је осумњиченог убрзо пронашла и ухапсила. По налогу дежурног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Врању, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега је, уз кривичну пријаву, приведен тужилаштву.

Судија за претходни поступак Основног суда у Врању одредио му је притвор до 30 дана.

Такође, Полицијска управа у Врању против њега ће покренути дисциплински поступак због теже повреде службене дужности и биће удаљен из Министарства унутрашњих послова до окончања поступка.

(Телеграф.рс)

