Нова тешка саобраћајка: Возио у контра смјеру, изазвао удес па побјегао пјешке

Непознати возач касно синоћ изазвао тешку саобраћајну несрећу возећи у контра смјеру на ауто-путу Београд-Остружница, а потом пјешке побјегао са лица мјеста, сазнаје "Телеграф.рс".
Драма одиграла се око поноћи на око три километра прије искључења за Улицу Светолика Лазаревића.
Према информацијама овог портала, возач аутомобила марке "опел" (београдских регистарских ознака) кретао се траком која је физички одвојена за супротан смјер. У том сулудом и екстремно ризичном маневру, он је директно налетио и сударио се са аутомобилом марке "форд", за чијим је воланом био Драган Г. (66).
Одмах након жестоког судара, возач "опела" је изашао из смрсканог аутомобила и, умјесто да помогне другом учеснику или сачека полицију, пјешке се удаљио у непознатом правцу.
На лице мјеста одмах су изашле патроле саобраћајне полиције. Током увиђаја, возач "форда" Драган Г. подвргнут је алкотестирању, а апарат је показао да у организму има 0,40 промил алкохола, због чега ће против њега бити поднијета одговарајућа прекршајна пријава.
Због ове несреће и дијелова аутомобила расутих по коловозу, саобраћај у правцу ка граду био је у потпуној обустави до сат након поноћи.
Полиција је обавила увиђај и интензивно ради на идентификацији и проналаску возача који је побјегао са лица мјеста.
