Страх од еболе у Бразилу: Под лупом су два пацијента због сумње на заразу

АТВ
01.06.2026 06:55

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Здравствене власти у Бразилу подигле су степен приправности на максимум након што су у два највећа града Сао Паулу и Рио де Јанеиру хоспитализована два пацијента са сумњом да су заражени смртоносним вирусом еболе.

Уколико тестови буду позитивни, ово ће бити први званични случајеви заразе овим вирусом изван афричког континента од почетка нове епидемије.

У Сао Паулу, под строгим надзором љекара налази се 37-годишњи мушкарац који је допутовао из Демократске Републике Конго, а у болницу је примљен с јаком грозницом.

Иако му је већ дијагностициран менингитис и налази се у тешком здравственом стању, званичници не искључују могућност да је пацијент истовремено заражен и еболом.

Сличан сценариј одвија се и у Рио де Јанеиру, гдје су хитно активирани сигурносни протоколи након што је држављанин Белгије, који је претходно боравио у Уганди, развио симптоме попут кашља, високе температуре и дијареје.

Њему је у међувремену потврђена маларија, али се и даље чека коначни налаз на еболу.

Док се чекају налази из Бразила, ситуација на афричком континенту брзо ескалира. Љекари без граница упозорили су да је ситуација алармантна због брзине ширења вируса.

Регистровано је већ више од 1.000 сумњивих случајева, а најмање 246 особа је преминуло.

Оно што додатно брине епидемиологе јесте податак да је тренутну епидемију узроковао Бундибугyо, риједак сој еболе за који не постоји доказана вакцина, а који убија скоро трећину заражених, преноси Кликс

Упркос страху од ширења на друге континенте, из Свјетске здравствене организације су поновили да је ризик од глобалне пандемије и даље на врло ниском нивоу.

