Богдановић један од ментора у Италији

Капитен репрезентације Србије и кошаркаш Лос Анђеле Клиперса Богдан Богдановић биће један од ментора на овогодишњем "Адидас Еврокамп", који ће од 5. до 7. јуна бити одржан у Тревизу.
Један од најзначајнијих европских кампова за младе кошаркаше, намијењен играчима узраста од 16 до 22 године, традиционално окупља највеће таленте пред НБА драфт, али и бројне тренере, скаутове и некадашње звијезде.
Богдановић ће имати прилику да своје знање пренесе новим генерацијама, а друштво ће му правити и Франц Вагнер.
Посебну симболику има чињеница да је српски репрезентативац својевремено и сам био учесник овог кампа, са којег је кренуо пут ка врху европске и свјетске кошарке.
Овогодишњи Еурокамп окупиће бројне младе наде, а међу најзанимљивијим именима налази се и Оскар Вембањама, млађи брат НБА сензације Виктора Вембањаме. Богдановић ће тако имати прилику да ради са неким од најталентованијих играча своје генерације и помогне им на путу ка најјачој лиги свијета.
