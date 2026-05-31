Logo
Large banner

Богдановић један од ментора у Италији

31.05.2026 20:56

Коментари:

0
Богдановић један од ментора у Италији
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Капитен репрезентације Србије и кошаркаш Лос Анђеле Клиперса Богдан Богдановић биће један од ментора на овогодишњем "Адидас Еврокамп", који ће од 5. до 7. јуна бити одржан у Тревизу.

Један од најзначајнијих европских кампова за младе кошаркаше, намијењен играчима узраста од 16 до 22 године, традиционално окупља највеће таленте пред НБА драфт, али и бројне тренере, скаутове и некадашње звијезде.

Богдановић ће имати прилику да своје знање пренесе новим генерацијама, а друштво ће му правити и Франц Вагнер.

Посебну симболику има чињеница да је српски репрезентативац својевремено и сам био учесник овог кампа, са којег је кренуо пут ка врху европске и свјетске кошарке.

Овогодишњи Еурокамп окупиће бројне младе наде, а међу најзанимљивијим именима налази се и Оскар Вембањама, млађи брат НБА сензације Виктора Вембањаме. Богдановић ће тако имати прилику да ради са неким од најталентованијих играча своје генерације и помогне им на путу ка најјачој лиги свијета.

(б92)

Подијели:

Тагови :

Богдан Богдановић

Италија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

полиција Њемачка

Свијет

Снажно невријеме погодило Њемачку: Двије особе погинуле, гром ударао у објекте

2 ч

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Шок у Ирану: Предсједник поднио оставку

2 ч

0
Срушио се мали авион, пилот преживио

Свијет

Срушио се мали авион, пилот преживио

2 ч

0
ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

Свијет

ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

4 ч

0

  • Најновије

22

23

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

21

58

Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

21

43

Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

21

29

Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

21

18

Преминуо Недим Ливњак, један од браће коју је тешко ранио Алмер Инајетовић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner