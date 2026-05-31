ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

Предсједник бечког огранка Слободарске партије Аустрије (FPÖ) Доминик Неп (Dominik Nepp) оштро је реаговао на садржај документа и затражио да се Исламској заједници одузме званични статус вјерске заједнице.
Неколико мјесеци прије планираног ступања на снагу забране ношења марама за дјевојчице млађе од 14 година, аустријску јавност потресла је нова контроверза везана за Исламску заједницу у Аустрији (IGGÖ).
Повод су наводи из документа из 2019. године који дефинише вјерска правила везана за ношење мараме, као и узраст у којем она постаје обавеза према одређеним исламским тумачењима.
Због садржаја документа, десно оријентисана Слободарска партија Аустрије затражила је оштре мјере, укључујући могућност укидања званичног статуса Исламске заједнице у Аустрији, преноси Кроатив.
Према наводима аустријских медија, у документу који потиче из судског списа наводи се да ношење мараме подразумијева покривање цијелог тијела, осим лица и шака до зглоба.
У тексту се истиче да су коса, врат и потиљак саставни дио прописане одјеће, те да њихово покривање представља неодвојив дио вјерске праксе.
Посебну пажњу изазвао је дио документа који се односи на узраст дјевојчица.
Позивајући се на шиитско вјерско тумачење, које се према наводима документа сматра легитимним унутар Исламске заједнице, наводи се да обавеза покривања наступа завршетком девете године живота.
Према исламском лунарном календару, то би значило да обавеза може наступити већ са навршених осам година, осам мјесеци и приближно 23 дана старости.
"Организација која оправдава обавезу ношења мараме за дјевојчице основношколског узраста ставља вјерску присилу изнад слободе дјеце и не би смјела уживати званично признање у Аустрији", изјавио је Неп.
Позвао је савезну владу да предузме конкретне кораке и преиспита статус Исламске заједнице у Аустрији.
Додатне критике стигле су и од портпаролке ФПО-а за породична питања Рикарде Бергер (Ricarda Berger), која је изјавила да марама представља симбол политичког ислама и традиционалних друштвених модела који, према њеном мишљењу, нису компатибилни са вриједностима савременог аустријског друштва.
Ова полемика додатно је појачала расправу о најављеној забрани ношења марама за дјевојчице млађе од 14 година у аустријским школама.
ФПО је поново потврдио свој захтјев за потпуном забраном покривања главе у обавезним јавним школама, укључујући ученице, наставно особље и друге запослене у образовним установама.
С друге стране, очекује се да ће представници Исламске заједнице и организације за заштиту вјерских права одговорити на оптужбе и изнијети своја тумачења спорног документа.
