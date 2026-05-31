Бањалучки храм Свете Тројице обиљежио крсну славу

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Звона бањалучког храма Свете Тројице означила су почетак прославе силаска Светог Духа на апостоле. Духови се прослављају педесети дан по Васкрсу. Храм Свете Тројице у Бањалуци једна је од најзначајнијих православних светиња у граду. Историја храма свједочи о страдању, обнови и истрајности вјерника.
Велики број вјерујућег народа окупио се данас у храму, а поред Бањалучана, било је грађана и из околних градова:
"Значи ми много. Нисам јуче стигла на гробље мајци, оцу ево сад сам то испоштовала. То је за наше покојне и за наше живе ово су духови".
"Из Невесиња сам дошао и потрефило се овдје и драго ми је да сам на славу свратио. Велико је одушевљење само Боже здравља и вјере и спасења".
"Ја сам дуго година вјерник и знам шта значи данас је рођендан цркви Духови. Да човјек зна коме потиче одакле и шта јер вјера је много битна у животу".
"Треба дјеца да иду у цркву и видим да омладина пуно иде у цркву. Данас је велики празник".
Свету архијерејску литургију предводио је Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем. Након литургије преломљен је славски колач.
Христос је на данашњи дан послао светог духа како би нас надахнуо да боље живимо да исправимо своје животе али и своје навике каже прото ђакон Зоран Ђурић.
„То је посебан дан када ми треба да се заједно скупљамо то је дан једиснтва. То је рођендан Цркве“, рекао је Ђурић.
Црква од нас чини људе са појачаним карактером и несумњиво даје димензију онога што јесмо као народ истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Српски члан Представништва БиХ Жељка Цвијановић.Задовољна је што сe заједно прославља празник.
„Желимо да покажемо да поштујемо Цркву јер она пропагира српску православну хришћанску вјеру која нас држи окупљенима кроз вијекове чини нас и даје нам наш идентитет чини од нас људе са појачаним карактером у свему што радимо“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
„Срећна сам због тога што можемо заједно да празнујемо и што постоји велико повјерење између онога што сви заједно радимо у оквиру Републике Српске наравно црква ради свој дио посла институције раде свој дио посла оно што је најважније јесте да све што се ради је на добробит народа“, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Епископ марчански Сава, викарни епископ митрополита бањалучког, рекао је у обраћању да се прослављају Света Тројица, Отац, Син и Дух Свети и честитао празник окупљеним вјерницима.
„Бог је свјетлост и када је са нама не треба да се плашимо" рекао је владика Сава.
Пуни храмови, мноштво вјерујућих и заједничка љубав према Христу све су то показатељи значаја православне Цркве српском народу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму