Кошарац: Да је Бакиру стало до грађана, не би тражио да их информишу амбасадори других држава

АТВ
31.05.2026 19:59

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац сматра да би СДА и Бакир Изетбеговић, да им је стало до грађана, питали те исте грађане да ли желе да живе у јединој колонији у Европи.

"Питали би Бошњаке: `Зашто бирају представнике који су бескорисни, који ничему не служе и ниједну одлуку не могу да донесу`, навео је Кошарац, преноси Срна.

Да је Бакиру стало до грађана, он би их информисао, не би тражио да их информишу амбасадори туђих држава.

"Али, шта да им каже Бакир?! Да су лагали народ 30 година и да су лажи дошле на наплату. Да је дошло вријеме да политичари, које бирају Бошњаци, морају почети радити свој посао. Да неће више бити других да умјесто њих одлучују", навео је Кошарац на Инстаграму.

Он је додао да је то тешко рећи и да зато Бакир наставља у тридесетогодишњем стилу "бриго моја пређи на другога".

Из СДА су уочи сједнице Савјета за имплементацију мира /ПИК/ поручили да су јавни простор преплавиле спекулације о могућем смањењу улоге ОХР-а, као и о ограничавању овласти и трајања мандата високог представника.

Ова странка тражи од ПИК-а да јасно обавијести јавност да ли се планирају измјене у функционисању ОХР-а и на који би начин оне могле утицати на стабилност БиХ.

"Од кандидата за новог високог представника захтијевамо да представи програм дјеловања и недвосмислено потврди да ће штитити Дејтонски мировни споразум те да се неће устручавати да користи све овласти предвиђене његовим мандатом", навели су из СДА.

