Ковачевић поручио СДА: Тада нису говорили о ругању владавини права

Аутор:

АТВ
31.05.2026 10:28

Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Фото: АТВ/Бранко Јовић

За лицемјере из СДА је владавина права очигледно то да, супротно Уставу БиХ, странац наметне закон као алат за прогон демократски изабраних представника народа, рекао је Радован Ковачевић српски делегат у Дому народа ПС БиХ и портпарол СНСД-а.

"Тада нису говорили о ругању владавини права, већ су напротив пружали подршку и радовали се", каже Ковачевић.

Што су тада, заједно са Шмитом, посијали, сада ће сами да жању, јасан је Ковачевић.

"То што су тада, заједно са Шмитом, посијали, сада ће сами да жању. У земљи без владавине права. Јасно је да је за њих једина владавина права и сврха противуставног правосуђа то да се прогоне, пресуђују и обесправљују Срби. Али и томе ће доћи крај", написао је он на Икс-у.

А битно је, додаје он, и сјетити се ранијих изјава Изетбеговића о Додику, за којег је рекао да је моћан предсједник кога сви слушају и да послије његовог одласка Срби дуго неће имати тако габаритног лидера.

"То је и једини мотив. Ријешити се моћног и габаритног лидера, а довести слабе и неспособне послушнике. И ударити на Српску. Али, неће им проћи. Побиједиће Српска!", поручио је Ковачевић.

Подсјећамо, СДА је јуче критиковала ЦИК, те рекла да је "прихватање Додиковог потписа на пријаву СНСД-а супротстављање пресуди Суда БиХ".

