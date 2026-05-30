Влада ФБиХ дијели 20 милиона КМ: Ево и коме

Влада ФБиХ на телефонској сједници је усвојила одлуку којом је утврђена коначна листа корисника грант средстава намијењених подршци приватним предузећима, подузетницима и обртима у оквиру програма развоја мале привреде за 2026. годину.
Одлука је донесена на приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, а укупна вриједност одобрених средстава износи 21.911.309,75 КМ. Новац је осигуран у Буџету ФБиХ за 2026. годину кроз текуће трансфере за субвенционирање приватног сектора.
Према усвојеној листи, средства ће бити распоређена кроз три програма подршке. У оквиру пројекта „Јачање конкурентности МСП“ подршку ће добити 146 корисника, док је за програм „Потицај за развој обрта и сродних дјелатности“ одабрано 113 корисника.
Истовремено, кроз пројект "Подстицај новооснованим субјектима мале привреде“ средства су одобрена за 109 корисника.
Коначна листа корисника биће објављена на званичној интернет страници Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.
Како је саопштено из Владе ФБиХ, ресорно министарство ће у року од 30 дана од ступања одлуке на снагу закључити уговоре са свим корисницима, којима ће бити дефинисана међусобна права и обавезе.
За провођење одлуке задужени су Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта те Федерално министарство финансија, свако у оквиру својих надлежности.
(Фокус.ба)
