Љекари открили какво је здравствено стање Трампа

Коментари:1
Љекар Доналда Трампа изјавио је да је предсједник у "одличном здравственом стању" и "потпуно способан" да обавља дужност врховног команданта, након љекарског прегледа обављеног у уторак у Националном војном медицинском центру Валтер Рид.
У извјештају др Шона Барбабеле, објављеном касно у петак, наводи се да је Трамп подвргнут ЦТ снимању и другим претрагама срца, као и прегледима за рано откривање рака и другим превентивним анализама које су обавила 22 специјалиста.
Након тросатног прегледа у уторак, 79-годишњи Трамп изјавио је да је све у “САВРШЕНОМ реду”.
Предсједникова тежина износи 108 килограма, што је за 6 килограма (14 фунти) више у односу на преглед из априла 2025. године. Његови љекари дали су му смјернице о исхрани, физичкој активности и мршављењу, али су закључили да су његове “когнитивне и физичке способности одличне”.
С обзиром на висину од 1,9 метара, Трампов индекс тјелесне масе износи 29,7. У медицини се индекс од 30 сматра границом гојазности.
У извјештају су забиљежене и модрице на Трамповим рукама, што је објашњено као “мања иритација меког ткива усљед честог руковања”, те је додано да је то “честа и безопасна посљедица узимања аспирина”. Међу препорукама је и прелазак на нижу дозу овог лијека.
Прошле године Бијела кућа је саопштила да је Трампу дијагностицирана хронична венска инсуфицијенција, прилично често стање код особа старије животне доби, које узрокује задржавање крви у ногама.
У најновијем извјештају забиљежено је “благо отицање поткољеница”, али уз напомену да је примјетно “побољшање у односу на прошлу годину”.
Његов љекар није уочио никакве неправилности, истакавши да Трамп има одлично здравље срца и плућа, уредан неуролошки налаз те добро опште здравствено стање.
"Његов захтјеван дневни распоред, који обухвата бројне састанке на високом нивоу, јавне наступе и редовну физичку активност, и даље позитивно утиче на његово цјелокупно здравље", написао је Барбабела.
Трампу је поново урађен монтреалски когнитивни тест (МоЦА), који се користи за рано откривање деменције и когнитивних сметњи. Љекари су саопштили да је остварио максималних 30 бодова, баш као и на прегледима прошле и 2018. године.
Уз помоћ лијекова, његов ниво холестерола значајно се побољшао. Трампов укупни холестерол пао је на 3,7 mmol/L, у поређењу са 5,8 mmol/L из 2018. године (прошлог априла износио је 3,6 mmol/L). Он узима росувастатин за снижавање “лошег” (ЛДЛ) и повећање “доброг” (ХДЛ) холестерола, као и езетимиб, који му такођер помаже у снижавању ЛДЛ-а.
Овај систематски преглед, који је Трамп описао као шестомјесечну контролу, његов је четврти јавно објављени љекарски налаз откако је преузео други мандат. Објављен је у тренутку када предсједник настоји показати снагу уочи избора на средини мандата (тзв. мидтермс).
И претходне администрације су објављивале одабране резултате љекарских прегледа, пружајући јавности увид у здравље врховног команданта.
Међутим, не постоји закон који обавезује предсједнике да објаве свој потпуни здравствени картон, а ниво транспарентности разликовао се од администрације до администрације. Трампови ранији извјештаји били су на мети критика због мањка детаља, али и статистичких података на које су поједини медицински стручњаци гледали с дозом сумње.
Трамп сљедећег мјесеца пуни 80 година и најстарија је особа икада изабрана за америчког предсједника. Његов претходник, демократа Јое Биден, имао је 82 године када је напустио функцију, а из предсједничке утрке 2024. године повукао се због велике забринутости јавности да је престар за тај посао.
Трамп већ дуже вријеме покушава отклонити сумње јавности у вези са својим годинама и издржљивошћу. Често користи шминку како би прикрио модрице на рукама, а на бројним фотографијама примјетно је да су му стопала, глежњеви и листови отечени.
Недавно је говорио о томе како се одлично осјећа, па се чак и нашалио на рачун своје љубави према брзој храни и мањка тјеловјежбе, изузев честог играња голфа. На недавним јавним наступима, Трамп је изјавио да се осјећа потпуно исто као и прије 50 година, преноси Кликс.
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
13 ч1
Најновије
12
04
11
55
11
47
11
32
11
25
Тренутно на програму