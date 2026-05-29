Прогноза за љето: Сваки мјесец топлији од просјека

29.05.2026 22:40

Фото: ECMWF

Тренутне прогнозе показују да би укупна количина падавина током љета у већем дијелу могла бити мања од вишегодишњег просјека.

Државни хидрометеоролошки завод Хрватске објавио је дугорочну прогнозу за љето 2026. године, а према доступним прогностичким моделима Хрватску очекује још једно изнадпросјечно топло и углавном сушно љето.

Како наводи ДХМЗ, прогностички материјали Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) показују врло велику вјероватноћу да ће средња сезонска температура током јуна, јула и августа бити виша од климатолошког просјека за период од 1991. до 2020. године.

Према прогнозама, сваки љетни мјесец могао би бити топлији од просјека, при чему би највеће позитивно одступање температуре могло бити забиљежено управо у јулу, посебно у источним дијеловима земље те на дијелу Јадрана, прије свега на југу.

Из ДХМЗ-а ипак упозоравају да се на мјесечном и сезонском нивоу не могу прецизно прогнозирати топлотни таласи, њихово трајање ни учесталост, иако је велика вјероватноћа да ће их током љета бити. Наглашавају и да су током љета могући краткотрајни продори хладнијег ваздуха, на примјер због проласка хладних фронтова, па су могући и краћи периоди с температурама око просјека или чак нижима од уобичајених за љетне мјесеце.

Када је ријеч о падавинама, ДХМЗ наводи да је сезонско прогнозирање количине кише знатно сложеније од прогнозирања температуре, због чега је и поузданост таквих прогноза мања.

Ипак, тренутне прогнозе показују да би укупна количина падавина током љета у већем дијелу земље могла бити мања од вишегодишњег просјека, уз умјерену вјероватноћу остварења прогнозе. Посебно се издваја јул, када се у већини крајева очекује мањак падавина, могуће и израженији у односу на просјечне вриједности за тај мјесец.

С друге стране, у јуну понегдје постоји сигнал за количину кише око просјека или чак нешто изнад просјека, посебно на Јадрану и у подручјима уз обалу. Из ДХМЗ-а упозоравају и на велику вјероватноћу неуједначене расподјеле падавина током љета због пљусковитог карактера кише у топлијем дијелу године те утицаја локалних фактора попут рељефа, близине мора и температуре мора.

То значи да би поједина подручја могла у кратком времену добити велику количину кише, упоредиву са седмичним или чак мјесечним просјеком, док би другдје падавине могле потпуно изостати и по неколико седмица.

Због могућих грмљавинских невремена и других опасних временских појава ДХМЗ препоручује редовно праћење краткорочних прогноза и упозорења неколико дана унапријед. Наводе и да је сезонска прогноза за љето 2026. године усклађена с прогнозама Климатског форума за југоисточну Европу (SEECOF) и Климатског форума за Медитеран (MedCOF), чија је чланица и Хрватска.

Предстојећи викенд уз сунце и љетне температуре

Хрватску у суботу очекује претежно сунчано и врло топло вријеме, а у појединим дијеловима земље температуре ће прелазити 30 степени. Највише сунчаног времена биће у Далмацији, док се у послијеподневним сатима у унутрашњости очекује пролазно умјерена до повећана облачност.

Увече су локално могући и пљускови, посебно у средишњим крајевима земље. Вјетар ће већином бити слаб, понегдје до умјерен сјеверозападни, док ће на Јадрану дувати и југозападни вјетар. Током ноћи и јутра уз обалу ће још бити буре.

Јутарње температуре ваздуха кретаће се између 9 и 14 степени, у Горској Хрватској понегдје и ниже, док ће на Јадрану бити између 18 и 23 степена. Највише дневне температуре углавном ће се кретати од 26 до 31 степена, због чега ће у дијелу земље преовладавати вруће вријеме.

У недјељу ће у унутрашњости бити дјелимично сунчано те врло топло, а мјестимично и вруће.

„Понегдје ће бити кише, па и у облику пљускова с грмљавином, још чешћих у промјенљиво облачни и дању мање топли понедјељак“, прогнозирао је Драгослав Драгојловић за Хрватску радио-телевизију (ХРТ).

