Алармантно упозорење научника: Ел Нињо тек доноси пакао

Климатске промјене су ове године довеле до рекордних пожара у Африци, Азији и широм свијета, а научници упозоравају да ће се услови додатно погоршати са приближавањем љета на сјеверној хемисфери и јачањем феномена Ел Нињо.
Пожари су у периоду од јануара до априла већ изазвали невиђене штете. Према подацима истраживачке групе која проучава утицај глобалног загријавања на екстремне временске догађаје, спаљено је више од 150 милиона хектара земље. То је за чак 20 одсто више од претходног рекорда, преноси Ројтерс.
Истраживачи упозоравају да би овог љета могли бити оборени сви температурни рекорди. То би изазвало широко распрострањене суше и катастрофалне пожаре, при чему је утицај људског фактора на климу додатно појачан снажним ефектом метео-феномена Ел Нињо.
"Док се у многим дијеловима свијета глобална сезона пожара још увијек није захуктала, овај брзи почетак, у комбинацији са прогнозом Ел Ниња, значи да нас очекује посебно тешка година", рекао је Теодор Кипинг, стручњак за шумске пожаре на Империјал колеџу у Лондону.
Само у Африци ове године је изгорјело око 85 милиона хектара земље, што је за 23 одсто више у односу на досадашњи рекорд од 69 милиона хектара. Кипинг објашњава да је оваква активност посљедица наглог преласка из изузетно влажних у екстремно суве временске услове.
Ризици од шумских пожара могли би се драстично погоршати у наредним мјесецима. Ел Нињо повећава вјероватноћу несносних врућина и дуготрајних суша у: Аустралији, Канади, Сједињеним Америчким Државама и Амазонској прашуми, пише Танјуг.
