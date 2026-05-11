Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

АТВ
11.05.2026 22:30

Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио како је примирје с Ираном на „апаратима за одржавање живота“, огласио се и предсједник Парламента Ирана Мохамад Багер Галибаф.

У кратком одговору на поруке из Бијела кућа, Галибаф је рекао како су спремни на све опције.

„Наше оружане снаге су спремне да пруже заслужени одговор на сваку агресију; погрешна стратегија и погрешне одлуке увијек ће довести до погрешних резултата – цијели свијет је то већ схватио. Спремни смо на све опције; биће изненађени“, поручио је Галибаф.

Нешто раније огласио се и гласноговорник иранског Министарства спољних послова који је рекао како је ирански одговор на приједлог САД-а о миру био разуман и великодушан.

Подсјетимо, предсједник Сједињене Америчке Државе Доналд Трамп рекао је новинарима у понедјељак да има најбољи план икада за окончање рата с Ираном, поново критикујући ирански противприједлог као једноставно неприхватљив.

Истакао је и то како ирански политички „умјерењаци“ умиру од жеље за постизањем споразума.

„Имате умјерењаке и имате лудаке. И мислим да су умјерењаци више поштовани. Лудаци желе да се боре до краја“, рекао је Трамп.

