Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

Након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио како је примирје с Ираном на „апаратима за одржавање живота“, огласио се и предсједник Парламента Ирана Мохамад Багер Галибаф.
У кратком одговору на поруке из Бијела кућа, Галибаф је рекао како су спремни на све опције.
„Наше оружане снаге су спремне да пруже заслужени одговор на сваку агресију; погрешна стратегија и погрешне одлуке увијек ће довести до погрешних резултата – цијели свијет је то већ схватио. Спремни смо на све опције; биће изненађени“, поручио је Галибаф.
Нешто раније огласио се и гласноговорник иранског Министарства спољних послова који је рекао како је ирански одговор на приједлог САД-а о миру био разуман и великодушан.
Подсјетимо, предсједник Сједињене Америчке Државе Доналд Трамп рекао је новинарима у понедјељак да има најбољи план икада за окончање рата с Ираном, поново критикујући ирански противприједлог као једноставно неприхватљив.
Истакао је и то како ирански политички „умјерењаци“ умиру од жеље за постизањем споразума.
„Имате умјерењаке и имате лудаке. И мислим да су умјерењаци више поштовани. Лудаци желе да се боре до краја“, рекао је Трамп.
